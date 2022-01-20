В Москве оформили 573 тысячи заявок о помощи людям на домашнем режиме

Для москвичей работает кол-центр комплекса социального развития по вопросам коронавируса. Можно проконсультироваться на тему инфекции, заказать социальные услуги.

Также действует горячая линия “Говори руками” для москвичей с нарушениями слуха и кол-центр для доноров плазмы для тех, кто желает поделиться своими антителами.

“Чтобы москвичи смогли справиться со страхами, переживаниями и стрессом, открыт чат срочной психологической помощи Don’t panic и работает горячая линия психологической поддержки по номеру 051”, — сказал глава Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

Операторы отрабатывают заявки, поступающие на линию комплекса социального развития. Затем социальные работники доставляют продукты и лекарства находящимся на домашнем режиме москвичам.

С марта 2020 года на линию поступило около двух миллионов вызовов. Диспетчеры оформили 573 тысячи заявок на 724 тысячи услуг.

Заявки принимают ежедневно с восьми до 21 часа. Номер телефона +7 495 870-45-09.

Ранее сообщалось, что операторы единой медицинской справочной службы 122 с декабря 2020 года почти 152 тысячи раз перезвонили тем, кто не дождался ответа на линии. Обзвон ведется после часов пиковой загрузки.