Эксперт дал советы по уходу за автомобилем зимой

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20.01.2022, 11:04, Разное
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Эксперт Максим Кадаков вы рамках недавнего интервью рассказал, как правильно в зимнее время года ухаживать за автомобилем. Вождение в условиях непогоды может быть довольно опасным. Важным является то, чтобы транспортное средство завелось, и двигатель резко не отказал.
Главным моментом зимой является аккумулятор. Иногда его емкости не хватает для запуска силового агрегата. Если автомобилист понимает, что стартер еле крутится, аккумуляторную батарею лучше заменить. В противном случае, получится так, что владелец транспортного средства не может завестись где-то за городом.

В темное время суток зимой нужно обеспечить достаточно хороший обзор. Перед началом зимнего сезона важно произвести замену щеток стеклоочистителя. Не обязательно делать выбор в пользу самых дорогих, но и дешевую продукцию брать не рекомендуется. Также важно не забыть о подходящей омывающей жидкости. Дополнительно рекомендуется следить за чистотой фар. В результате все данные мероприятия дают более хороший обзор, а он очень важен.

Кадаков напомнил о своевременности замены шин. Специалист посоветовал следить за тем, чтобы много воды не скапливалось на ковриках. Зимой лучше, чтобы они были резиновыми. Часто используются различные химические вещества, которые разъедают не только обувь, но и негативно сказываются на лакокрасочном покрытии и внутренних полостях транспортного средства. Периодически нужно посещать автомойку.

Источник: russian.rt.com



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