Дёмино примет Всероссийские соревнования по биатлону

20.01.2022, 11:55, Новости

Теги: Дёмино, Спорт

С 25 по 31 января 2022 года в Региональном центре по лыжным гонкам и биатлону пройдут Всероссийские соревнования.

В Рыбинск приедут сильнейшие юниоры страны. В программе соревнований классическая гонка, спринт и масс-старт.

Демино уже третий год становится местом проведения Всероссийских соревнований юниоров. В конце января на деминские трассы выйдут порядка 150 молодых спортсменов в возрасте от 19 до 21 года. Они представляют 23 региона страны: Москву и Московскую область, Камчатку, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмень, Татарстан, Сахалин, Чувашию, Красноярскую и Свердловскую области.

– Гонки состоятся 27, 29 и 30 января. В программе – классическая гонка, спринт и большой масс-старт. Это первый этап отборочных соревнований юниоров для вхождения в сборную на первенство мира, – сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

Биатлонные гонки будут открыты для зрителей. По условиям проведения соревнований заполнение трибуны допускается на 30%.

Пресс-служба администрации города Рыбинска