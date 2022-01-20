 

Дочь Константина Меладзе приняла участие в новом сезоне украинской версии шоу “Голос”

20.01.2022, 10:06, Разное
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Недавно дочь Константина Меладзе выступила в телепрограмме «Голос». Тогда же девочка рассказала о том, что очень хочет покорить сцену.

Следует вспомнить, что ранее пытались завоевать российский проект дочери Алсу, Трофима, Будникова. Наследница Меладзе пришла на украинскую версию этого музыкального шоу.

Старт телепередачи назначен на 23 января. Тогда зрители смогут увидеть начало очередного сезона программы «Голос». Именно в нем и примет участие наследница Меладзе. Девочка Лия (так зовут дочь композитора), по мнению поклонников, обладает невероятными вокальными данными. Поэтому все надеются, что девочка не разочарует своего звездного отца

Что рассказала дочь Меладзе

С детства маленькая Лия мечтала попасть на программу «Голос». Девочка подмечает, что отец задолго до подачи заявки знал, что она хочет участвовать в этом шоу. Тогда он ей дал один дельный совет. Он сказал, чтобы она оставалась собой.

Лия долго не решалась прийти на прослушивание. Так как она тщательно готовилась, хотела, чтобы показать идеальное выступление. Девочка очень много работала, чтобы усовершенствовать свои навыки. Лия хочет, чтобы участие в шоу стало началом ее борьбы со страхом неидеальной себя.

Нужно заметить, что за плечами девочки опыт работы в музыкальной группе FAR FOR. Но очень похоже, что дочь Меладзе все-таки мечтает о сольной карьере.



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