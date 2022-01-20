 

В США за одну ночь пропал 18-метровый мост из парка, но никто ничего не видел — его смогли найти лишь спустя месяц

20.01.2022, 10:02, Разное
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Вора обнаружили спустя месяц в штате Огайо. Им оказался 63-летний уроженец США  Дэвид Брэмли.

Изначально старик проходил по делу как свидетель, но при обыске его участка были обнаружены части украденной конструкции.

Также в ходе следственных работ были установлены обстоятельства, согласно которым Дэвид Брэмли на протяжении месяца воровал запчасти от конструкции, а после почувствовав свою безнаказанность с помощью крана просто украл 18 метров будущей постройки.

Согласно законам судовой системы Акрона, подобного рода преступления квалифицируются как тяжкие и мужчину ждет весьма длительный срок в колонии. По заверению правоохранительных органов сооружение уже частично восстановлено и совсем скоро станет украшать местный парк.



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