Стали известны подробности смерти Гаспара Ульеля

Вчера весь мир потрясла новость о смерти французского актера Гаспара Ульеля. С 37-летним мужчиной произошел несчастный случай на горнолыжном курорте Ла Розьер, расположенном на юго-востоке Франции. Ранее было лишь известно, что Гаспар катался на лыжах, упал и потерял сознание.

Несколько часов назад журналисты выяснили подробные обстоятельства произошедшего. На курорте он отдыхал с женой и сыном, которому недавно исполнилось шесть лет. У Ульеля нет своих социальных сетей, но последний пост у Гаэлли Пьетри — это видео, как мальчик покоряет заснеженный склон на сноуборде.

Как сообщает BFMTV, актер катался без защитного шлема. Позже эту деталь подтвердило издание Le Dauphine Libere. Более того, на склоне во время спуска по трассе он врезался в другого лыжника.

По словам прокурора города Альбервиль Анн Гаш, столкновение произошло при повороте направо на вершине одной из горнолыжных трасс. При этом второй участник столкновения ограничился лишь ушибами и, по словам журналистов, был рядом с Гаспаром вплоть до прибытия бригады экстренной помощи. Уже тогда он был без сознания.

Спустя час его доставили на вертолете в больницу Гренобля, где ему сделали две операции, но он так и не очнулся.