 

Стали известны подробности смерти Гаспара Ульеля

20.01.2022, 9:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчера весь мир потрясла новость о смерти французского актера Гаспара Ульеля. С 37-летним мужчиной произошел несчастный случай на горнолыжном курорте Ла Розьер, расположенном на юго-востоке Франции. Ранее было лишь известно, что Гаспар катался на лыжах, упал и потерял сознание.

Несколько часов назад журналисты выяснили подробные обстоятельства произошедшего. На курорте он отдыхал с женой и сыном, которому недавно исполнилось шесть лет. У Ульеля нет своих социальных сетей, но последний пост у Гаэлли Пьетри — это видео, как мальчик покоряет заснеженный склон на сноуборде.

Как сообщает BFMTV, актер катался без защитного шлема. Позже эту деталь подтвердило издание Le Dauphine Libere. Более того, на склоне во время спуска по трассе он врезался в другого лыжника.

По словам прокурора города Альбервиль Анн Гаш, столкновение произошло при повороте направо на вершине одной из горнолыжных трасс. При этом второй участник столкновения ограничился лишь ушибами и, по словам журналистов, был рядом с Гаспаром вплоть до прибытия бригады экстренной помощи. Уже тогда он был без сознания.

Спустя час его доставили на вертолете в больницу Гренобля, где ему сделали две операции, но он так и не очнулся.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Собянин рассказал о расширении программы реконструкции поликлиник

25.06 / В США бывшие военный убил жену и двух детей в День отца

30.09 / Вторая российская вакцина от коронавируса прошла клинические испытания

14.05 / Остатки сладки – Личное мнение

08.03 / Лера Кудрявцева высмеяла Митю Фомина за желание сдавать квартиру за 200 000 рублей

15.11 / К чему снится воробей

23.01 / Голикова назвала приоритетную версию происхождения коронавируса

16.01 / Nivea и Skoda откажутся от спонсорства ЧМ-2021 по хоккею

09.11 / 69 домов построили в Москве по программе реновации в 2021 году

12.11 / Мнение: О главном достижении Ельцина, которое похоронил Путин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика