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В Рыбинске прошли учения по развёртыванию сборного эвакуационного пункта

20.01.2022, 9:40, Новости
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В Рыбинске состоялась комплексная проверка служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Поводом для неё стала работа в Ярославской области представителей центрального аппарата МЧС России. В течение недели комиссия проверит и оценит готовность региона к оперативным и слаженным действиям. В рамках мероприятий во Дворце спорта «Полёт» прошла тренировка по развёртыванию сборного эвакуационного пункта.

Сборный эвакуационный пункт во Дворце спорта «Полёт» четвёртый по счёту, который будет развёрнут в Рыбинске в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Всего в нашем городе таких пунктов 38. Все они предназначены для сбора, учёта и организованной отправки эвакуируемого населения в безопасную зону.

СЭП № 4 развёртывается силами сотрудников ПАО «ОДК Сатурн». Специалисты предприятия должны будут обеспечить через пункт эвакуацию 5,5 тысяч человек в Некоузский район. Задача непростая, поэтому требует слаженной отработки действий, что и продемонстрировали сотрудники пункта.

— Мы оценили работу сборного эвакуационного пункта, размещённого во Дворце спорта «Полёт», и могу сказать, что если возникнет такая необходимость, данный СЭП будет развёрнут в установленные сроки и с хорошим качеством, — сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Ярославской области Артём Белоусов.

Во время тренировки были отработаны все этапы эвакуации населения. Нарушений в работе сотрудников пункта не выявлено.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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