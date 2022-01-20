Беглов на скользком пути

Прогулки по Петербургу сегодня крайне опасны для здоровья и жизни.



Гололедица в Петербурге. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

С 14 января ежедневно около 100 горожан, по данным городских клиник, дежурящих по скорой, попадают на больничные койки после падений на улицах. В минувшие выходные поставлен рекорд — с ушибами и переломами госпитализированы 1086 человек. Травматологические отделения петербургских стационаров переполнены в два-три раза. В НИИ Скорой помощи открывают дополнительное (третье по счету) отделение для травмированных пациентов. В Елизаветинской больнице достигнут максимум по госпитализации покалечившихся на льду за все время существования клиники. Всего с начала сезона на так называемые уличные травмы бригады скорой помощи выезжали более 3600 раз. Повышенный травматизм врачи напрямую связывают с ситуацией на дорогах. Людей, которые получают увечья из-за гололеда и лечатся на дому, в десятки раз больше. Оптимисты считают, что коммунальщики проигрывают борьбу со льдом и снегом. Пессимисты убеждены, что они ее и не начинали.

Падают все!

Народная артистка России, актриса «Театра на Васильевском» Татьяна Малягина 13 января по дороге на работу поскользнулась на углу 12-й линии и Среднего проспекта В.О., упала, ударилась головой, потеряла сознание и сломала плечо. В этот день Малягина должна была играть в спектакле «Идиот». Театру пришлось срочно искать ей замену, а спектакли с ее участием в последующие дни отменили.

— Ситуация возмутительная, неприятная и для Татьяны, и для театра, и для зрителей, — прокомментировал «Новой» случившееся художественный руководитель драматического «Театра на Васильевском» Владимир Словохотов. — В городе творится беспредел. Будем разбираться и выяснять, где именно Малягина упала и кто там ответственный. У нее сейчас полтела в гипсе. Как минимум на месяц наш театр остался без народной артистки.

Татьяна Малягина на месяц оказалась в гипсе после травмы на сколькзком тротуаре. Фото: «Бумага» / Telegram

Петербургский музыкант, гитарист группы «Нож для Фрау Мюллер» Олег Гитаркин, сломавший ногу в Центральном районе (упал на улице Печатника Григорьева 16 января), виновных искать не намерен. Однако и он признает:

«То, насколько в этом году не убирают город, шокирует, бесит, это жуть какая-то».

Самый жуткий случай падения на льду произошел на прошлой неделе в Колпино. 12-летняя девочка, возвращаясь домой из школы, поскользнулась на проспекте Ленина. Медики зафиксировали у ребенка перелом позвоночника.

В народных чатах жителей Василеостровского района на днях распространилась информация о том, что в одном из дворов Васильевского острова чуть не рухнул губернатор Беглов. Даже если это и миф, то вполне правдоподобный.

Гололед в Петербурге. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Горожане выкладывают в соцсетях видео катаний на ледяной горке в подземном переходе у «Гостиного двора» на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы. Под землю люди съезжают стоя, сидя и лежа. Другой несанкционированный каток функционирует на Дворцовой пощади.

Травматологи говорят, что такого количества покалечившихся из-за гололеда не припомнят за последние десять лет.

Штрафуй, не штрафуй — все равно

Проклятия в адрес петербургских коммунальных служб летят уже не один месяц. Еще в конце ноября, когда Северную столицу накрыли первые снегопады, коммунальщики не могли своевременно и качественно очистить улицы от снега, что привело к непроходимым завалам и сугробам, как во дворах, так и на городских магистралях. Прошло время. Снег превратился в лед, а проблема уборки дорог не решилась.

За первые 10 дней января инспекторы Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) проверили в Петербурге почти 1500 домов. Нарушения нашли в 29% из них. Как сообщили «Новой» в пресс-службе ведомства, специалисты смотрели, насколько хорошо очищены придомовые территории от снега и наледи. В результате по фактам плохой уборки Государственная жилищная инспекция возбудила 107 административных дел со штрафами на 9,23 млн рублей.

— Кроме того, за различные выявленные нарушения должностные и юридические лица были привлечены к административной ответственности, — отметили в ГЖИ. — Также Государственная жилищная инспекция проверила деятельность 243 управляющих компаний города и в отношении них по фактам некачественной уборки возбудила еще 173 административных дела на общую сумму штрафов в 12,45 млн рублей.

Государственная административно-техническая инспекция тоже в январе не дремала. С начала года за ненадлежащую уборку территорий от снега и наледи назначила различным петербургским организациям штрафы на 40 млн 840 тысяч рублей.

Но, похоже, единственное, чего удалось добиться контролирующим органам, — пополнить бюджет. Для горожан, по-прежнему с трудом перемещающихся по улицам, ничего не изменилось.

Кто бы в дворники пошел

О механизированной уборке города сейчас речи не идет. Спецтехники и сотрудников в этой сфере Петербургу тоже не хватает (на декабрь 2021 года штаты были укомплектованы лишь на 79%). Однако чистка улиц от наледи — это преимущественно ручной труд, иначе — работа дворников.

Еще в начале декабря рекрутинговая компания HeadHunter сообщила: «В конце ноября, когда в городе кратно усилились осадки, спрос на дворников вырос на 215% по сравнению с началом месяца. Открыто почти 400 вакансий только за последнюю неделю. В целом в этом году востребованность дворников увеличилась по сравнению с 2020 годом на 71%». Недостаток специалистов ручного труда в HeadHunter объяснили расхождением зарплатных предложений и ожиданий: соискатели на данные вакансии в 2021 году хотели получать от 33 до 40 тысяч рублей, а работодатели готовы были платить им от 23 до 30 тысяч рублей.

В начале этого года дефицит дворников снова увеличился (возрос). С 10 по 17 января петербургские работодатели разместили около 500 вакансий для дворников и уборщиков улиц, что в 17 раз больше, чем за первую неделю января, а также более 60 вакансий для водителей спецтехники. Сегодня дворникам в Северной столице в среднем предлагают зарплату от 30 000 до 35 000 рублей, что чуть больше прошлогодних показателей. Но лишь каждый третий соискатель на место дворника в Петербурге на текущий момент запрашивает зарплату на уровне 33 000 рублей. Каждый четвертый хочет получать от 40 000 рублей и выше, еще 16% соискателей устраивает зарплата около 60 000 рублей.

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Однако Смольный, даже затеяв в ноябре эксперимент «Дворник-шеринг», в декабре отказывался признать проблему нехватки дворников в Петербурге. Так, в городском жилищном комитете «Новой» отрапортовали: «На 1 декабря в управляющих организациях трудоустроен 5031 дворник (зимой 2020 года их числилось около 7 тысяч). Этого, по оценкам администраций районов города, в условиях нормативных осадков достаточно для уборки внутриквартальных территорий». В январе на вопросы «Новой» о количестве дворников в городе и их работе жилищный комитет ответил уже иначе: «Нехватка дворников в городе существует из-за фактического отсутствия трудовых ресурсов, низкой заработной платы и непредоставления жилья для этих рабочих». В комитете заверили, что правительство Петербурга озабочено тем, чтобы набрать недостающие кадры в Ленобласти и других регионах и обеспечить новых дворников достойной зарплатой, обмундированием, инфраструктурой и жильем. Но это — вопрос времени.

Кто лопатой, кто пером

Эксперимент «Дворник-шеринг» оказался провальным по той же причине низкой оплаты труда:

в Калининском районе, где его запустили, убирать снег за 150 рублей в час согласились всего 13 человек.

— Игнорируемая властями, но очевидная нехватка дворников обернулась катастрофой. Пора включать активное ручное управление, — считает Ярослав Костров, руководитель движения «Центральный район за комфортную среду обитания». — Чтобы хоть как-то изменить обстановку, можно запустить тот же самый «Дворник-шеринг» в более экстренном режиме. Сделать минимальную ставку не 1000 рублей за 7 часов, а хотя бы 2000. Народ охотнее пойдет.

Не дождавшись оперативных действий от чиновников, некоторые петербуржцы, вооружившись ломами и лопатами, в минувшие выходные самостоятельно организовались и вышли на уборку своих дворов. Жители Коломны очистили от снега и льда и посыпали песком дворы на Английском проспекте, набережной Пряжки, улицах Союза Печатников и Декабристов, а также сквер Венеры в Дровяном переулке и Бердов мост. Вслед за Коломной инициативу подхватили на Петроградской стороне, хозяева квартир на Гатчинской улице, 25, и жильцы дома на Марата, 50, в Центральном районе. Однако везде энтузиасты заявили: это — разовая акция, и они требуют, чтобы впредь свою работу выполняли те, кому это положено.

Не все горожане схватились за лопаты и ломы, многие предпочли перо. В адрес президента в начале этой недели улетело несколько открытых и персональных писем с жалобами на неубранный город и воззваниями о помощи:

«Жители Петербурга всех возрастов не имеют возможности передвигаться на своих ногах, — рассказывает Путину театральный критик Елена Вольгуст. — Город не очищается от снега, тротуары не посыпаются песком, придомовые территории в бесхозе. Огромные ледяные глыбы, глубокие лужи. Сотни людей падают… Не знаю, кого именно вы должны «взгреть», но должны непременно».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

«В Северной столице происходит саботаж власти по отношению к жителям, — пишет главе государства актриса Лариса Дмитриева. — Мы не верим, что город, переживший блокаду, не может справиться с обыкновенными зимними проблемами. Срочно просим вмешаться в коллапс коммунальных служб города!»

17 января на Change.org петербуржцы запустили петицию за отставку губернатора Александра Беглова. «Терпеть безобразное отношение больше не можем», — констатировали авторы. За сутки петицию подписали около 10 тысяч человек.

Требование отставки Беглова на этот раз аргументированное. В 2010 году в Северной столице тоже выдалась снежная зима, и тогда коммунальные службы также не справлялись с последствиями снегопадов. Но в 2010 году, по данным медиков, за всю зиму от гололеда пострадали около 500 человек (в 2021 году уже в семь раз больше). За это тогдашний губернатор Валентина Матвиенко отправила в отставку 11 чиновников Смольного, а вскоре и сама покинула свой пост.

17 января городская прокуратура начала проверку сообщений от жителей города о получении травм при падении на гололеде. Как сообщили «Новой» в ведомстве: «Будет проверяться исполнение жилищного законодательства и законодательства о безопасности дорожного движения при содержании пешеходных зон и дорог в зимний период». Когда прокуратура подведет итоги, пока неизвестно.

«Мы будем жить теперь по-новому»

На все происходящее петербургские чиновники отреагировали своеобразно. Банальные предложения — поднять зарплаты дворникам или нанять людей и очистить город — не прельстили Смольный. Судя по заявлениям чиновников, на нынешней зиме они уже поставили крест. Кабинетные стратеги думают, как решить проблему уборки льда и снега в следующем году.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

— По анализу этой зимы мы планируем создать в городе свою государственную структуру, которая будет отвечать за уборку внутриквартальных территорий и дорог от снега, — пояснил 11 января в эфире «Канала 78» вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий, контролирующий сферу ЖКХ. — Это не подразумевает отказ от привлечения частных компаний в качестве субподряда, но отвечать должен город. Это позволит уйти от лоскутного одеяла территорий, когда у каждого дома своя управляющая компания или рядом стоит бизнес-центр, и создается межполосье, где непонятно, кто за что отвечает. Уборка в исполнении управляющих компаний зачастую не отвечает требованиям безопасности из-за того, что они преследуют свою выгоду. Некоторым недобросовестным организациям не слишком интересно убирать снег, тратить деньги на дворников, проще подождать, пока все само растает. Будем возвращать уборку в государственное управление. Этот вопрос сейчас тщательно прорабатывается.

Еще нереализованный замысел чиновников уже подвергся критике.

— Я знаком с тем, как убирают снег в городах Эстонии, Финляндии, Германии, — рассказал «Новой» депутат Законодательного собрания Петербурга от «Справедливой России» Михаил Амосов. — Нигде нет госкомпаний по уборке снега у жилых домов. Это задача ТСЖ или иных владельцев зданий. Петербургу необходимо отказаться от планов создания мегамонополиста по уборке снега.

«Все ровно наоборот — нужна децентрализация управления в жилищной сфере и установление серьезной ответственности для тех, кто не выполняет своих обязанностей. Тогда и снег уберут».

Руководитель фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский тоже не видит нужды в образовании каких-либо новых структур. По его мнению, со злободневным вопросом можно и нужно разобраться быстрее и проще.

— Ручная уборка — единственный способ решения проблемы сейчас, — говорит Вишневский. — Неделю назад я обратился в комитет по благоустройству, предлагая срочно выделить средства из резервного фонда правительства города (объем на 2022 год — около 30 млрд рублей, более чем достаточно) и нанять работников для ручной уборки улиц. В ответ — тишина.

Если простые и понятные предложения по уборке льда и снега не интересуют чиновников Смольного, то есть ли у них вообще цель очистить Петербург? Или есть какая-то другая? Своя?

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

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