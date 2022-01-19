Как сочетать модные широкие брюки с удобными кроссовками: советы по созданию комфортных элегантных нарядов

Раньше считалось, что длинные широкие брюки подходят исключительно для теплого времени года, поэтому их создавали исключительно из легких тканей, чтобы в них летом не было жарко. Но затем модные дизайнеры начали создавать брюки такого фасона из более плотных тканей и не прогадали. Особенно популярными штаны такого фасона стали в 60-70-е годы 20-го века. Женщинам очень понравилась модель, напоминающая юбку, поскольку в то время дам в штанах воспринимали довольно скептически, если это не была рабочая или спортивная одежда.

Такие брюки носить и совмещать с другой одеждой совсем не трудно. Главное – определиться с длиной: в идеале они должны прикрывать носок. Выбирая широкие штаны, желательно отдать предпочтение модели с высокой посадкой, которая хорошо подчеркивает талию.

Вот несколько удачных идей, как носить такие брюки с удобными кроссовками.

С блузкой с принтом

Хорошая идея – добавить в образ немного цвета. Для этого подойдет легкая блузка с ярким рисунком, которая оживит наряд.

С кардиганом

Это, безусловно, классический вариант, который всегда остается вне времени. Но если кардиган расстегнуть, образ сразу станет непринужденным и будет выглядеть по-домашнему уютным.

С жакетом оверсайз

Широкие брюки и жакет большого размера могут показаться на первый взгляд несовместимыми. Но на самом деле все как раз наоборот. Стоит всего лишь добавить стильные аксессуары, и получится невероятно модный и эффектный стритстайл-лук. Особенно этот вариант понравится высоким девушкам, а вот невысоких такой наряд сделает зрительно еще ниже.

С футболкой

Однотонный топ или футболка – самый простой вид одежды, который превосходно сочетается с широкими брюками и кроссовками. При этом он одновременно и один из самых эффектных.

С укороченным топом

Если хочется почувствовать себя слегка дерзкой, можно открыть небольшой участок тела. Сочетание широких брюк и укороченного топа предоставляет для этого хорошую возможность.

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С классической моделью пальто

Для офисного образа можно комбинировать широкие брюки с простым однотонным верхом. Чтобы завершить образ и связать все его составляющие воедино, нужно надеть классическое пальто.

С водолазкой и кожаной курткой

Можно совмещать широкие брюки с водолазкой или свитером и закончить образ кожаной курткой. Такой лук можно считать немного бунтарским вариантом, но одновременно он довольно теплый.

С рубашкой

Широкие брюки с рубашкой – отличный вариант для офиса. Но в этом случае полезно разнообразить образ с помощью ярких акцентов, таких как сумка, очки, пояс.

С пальто и худи

Комфортный и стильный стритстайл-образ получится из широких брюк, худи и пальто. Универсальные штаны хорошо смотрятся как с офисным луком, так и с более непринужденным.

Также можно носить широкие штаны с обтягивающим, заправленным в них свитером с высоким воротником. Великолепно будет смотреться зимний бомбер из искусственного меха с широкими элегантными брюками и спортивными кроссовками. Стильный и современный образ получится из широких штанов и свитера большого размера.