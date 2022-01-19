В редакции Forbes назвали идеальную диету для больных диабетом

Эксперты в сфере питания сравнили 19 различных диет и выбрали наиболее подходящее питание для диабетиков. Средиземноморская диета идеальная для людей с данным заболеванием.

Чтобы уберечь здоровье от последствий диабета, врачи рекомендуют тщательно следить за количеством сахара в крови. Только правильное питание поможет поддерживать оптимальный уровень глюкозы в организме. В редакции Forbes составили рейтинг лучших диет для людей с диабетом. Эксперты в сфере питания оценили содержащие 19 меню и определили, что средиземноморская диета является идеальным набором пищи при повышенном сахаре крови.

Специалисты изучили все о средиземноморской диете и выяснили, что раньше был проведен эксперимент, в котором участвовало 25 тыс. добровольцев. Женщины на протяжении 20 лет придерживались такого питания. В конце исследования исследователи пришли к выводу, что у этих людей на 30% снизился риск развития диабета второго типа. Согласно другим данным, возможность появления болезни падает на 85%.

Другие эксперименты показали, что такое питание улучшает показатели сахара и гемоглобина натощак. Это значит, что средиземноморская диета идеально справляется с предотвращением появления болезни и помогает контролировать количество глюкозы при наличии диабета. При этом в ежедневном меню должны быть свежие фрукты и овощи, рыба, цельнозерновые и молочные продукты. Нужно исключить мясо и сладости. Врачи напоминают, что перед выбором диеты нужно обязательно проконсультироваться со специалистом.

Источник: inosmi.ru