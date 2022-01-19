Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании модели Светы Уголек

…рассказавшей о детской проституции в Комсомольске‑на‑Амуре.

Полицейские Комсомольска‑на‑Амуре задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, о котором рассказывалось в материале издания Baza о детской проституции в городе. Об этом сообщает автор расследования Кирилл Руков.

«Вчера на "Савелия" из статьи возбудили дело по 131 и 132 УК РФ (ч. 3, п. «в», по старой редакции закона), он уже задержан в Комсомольске», — написал он в своем твиттере.

В расследовании Руков опубликовал разговоры с моделью Светланой Алексеевой по прозвищу Света Уголек. Девушка рассказала, что она и ее подруга Анжелика (имя изменено) были вовлечена в детскую проституцию.

По-настоящему, отмечает Baza, «Савелия» зовут Валентин Лудков: теперь он фигурант уголовных дел о изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Дело возбудили после того, как Анжелика рассказала следователям о двух эпизодах насилия.

«Светлана утверждает, что в ту ночь он пытался ее изнасиловать, но физически не смог, поэтому все ограничилось минетом. Потом он просил смотреть на то, как занимается сексом с Анжеликой, и фотографировать их вместе», — писала Baza про Лудкова.

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По словам еще одной жительницы Комсомольска-на-Амуре — Регины (имя изменено) — Лудков искал детей с помощью сайта знакомств «Другвокруг». Мужчина 1960 года рождения уже был пенсионером, жил в собственном доме, разводил кур и свиней. Девушка утверждает, что помимо нее, Анжелики и Светланы теперь уже задержанный Лудков преследовал и других несовершеннолетних. Изначально полиция отказывась возбуждать против него уголовное дело.

По словам героинь расследования, детская проституция была рядовым явлением в их городе. «Обычно это выглядит так: машина подъезжает к ребенку, идущему со школы. Водитель предлагает подвезти до дома, но сворачивает в кусты или в гаражи на полчаса. Потом машина действительно привозит ребенка домой, но из салона он вылезает уже с деньгами», — утверждали собеседники автора в статье Baza.

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