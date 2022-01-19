Жизнь или кошелек, QR или зарплата

На проходных петербургских промышленных предприятий появились объявления: на работу не будут пускать без кода.



У проходной Балтийского завода. Фото: Артем Лешко / для «Новой газеты»

В 7 утра в понедельник, 17 января, у ворот Балтийского завода собралось несколько десятков человек, возмущенных действиями своего руководства. Еще накануне, предчувствуя, что не все может пойти гладко, администрация предприятия распорядилась поставить на площадке перед входом на завод ограждения, чтобы проходили «ручейком», — такие, как полиция использует в городе в дни митингов.

Однако ни митинга, ни даже заметных волнений, к счастью, не случилось. Большинство сотрудников проходили мимо вахтеров без задержки — они или уже были внесены в списки вакцинированных, или предъявляли QR-коды. Работники, которых не пустили на территорию предприятия, вызвали полицию, но та предпочла не вмешиваться в ситуацию и лишь следила за соблюдением порядка.

К вечеру понедельника, когда на завод шла следующая смена, корреспондент «Новой» не увидел ни одного протестующего. Такая же картина была и на следующее утро, 18 января.

В пресс-службе Балтийского завода «Новой» сообщили, что допуск только по QR-кодам — требование главного санитарного врача города и Роспотребнадзора. Еще 19 ноября генеральный директор завода подписал приказ, что с 17 января проход на территорию предприятия будет только для обладателей QR-кода или для тех, у кого есть медотвод.

Прививку можно было сделать, и можно сделать до сих пор прямо на территории предприятия, выбрав «Спутник» или «Спутник Лайт».

В пресс-службе не смогли уточнить информацию о количестве отказавшихся прививаться сотрудниках.

— Еще в декабре сотрудники завода подали обращение в прокуратуру, оттуда его переслали в трудовую инспекцию, — сказал «Новой» представитель Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Игорь Темченко. — Ответа пока нет. Они прислали и нам письмо с запросом на консультацию. Люди спрашивали о законности их недопуска на работу, выражали несогласие с отсутствием выбора вакцины. Наш профсоюз придерживается позиции, что такой выбор у человек должен быть.

Везде говорят, что вакцинация добровольная, но создаются такие условия, что вакцинироваться приходится — другого варианта нет.

Как сказал один работник: «Или ты вакцинируешься, или идешь подыхать с голода, потому что тебя на работу не пускают».

У проходной Балтийского завода. Фото: Артем Лешко / для «Новой газеты»

На предстоящую субботу в профсоюзе планируется встреча с рабочими завода.

Вероника (имя изменено по просьбе респондента) работает на «Балтийском заводе» 4 месяца, говорит, что предупреждать о введении требований по QR-кодам рабочих стали заранее.

— Нас стали уведомлять с октября, QR-коды собирали с ноября и давали два дня выходных на вакцинацию. Я сделала прививку еще летом: боялась за своих близких, но видеть их хотелось. Я около года воздерживалась от встреч с родителями, бабушкой, дедушкой, чтобы их обезопасить, — рассказывает Вероника.

По словам женщины, на заводе и в социальных сетях «ходили слухи, что утром все должно было быть плохо, что будет митинг и все опоздают на работу из-за проверок QR-кодов».

— По итогу все сотрудники прошли «змейкой» через выставленные ограждения и спокойно зашли на территорию, а тем, у кого не было кода, просто заблокировали пропуска, — говорит Вероника, в отделе которой — 13 человек. Из них один не вышел вчера на работу из-за отсутствия QR-кода.

— У женщины проблемы со здоровьем, у нее часто случаются аллергии — она не хотела делать прививку, а врачи ей медотвод не давали, — говорит Вероника.

— Видел, что стояли люди без прививок, возмущались, — говорит Евгений, сборщик судовых конструкций. — А чего митинговать? Все же взрослые люди. Всех же заранее за два месяца предупреждали: «Прививку не сделаете, на работу не попадете». В моем цеху около 100 человек работает. За день смотрел — все на месте, работают.

По словам Евгения, у него самого QR-код есть давно: в декабре он уже сделал ревакцинацию.

— Дело нешуточное: люди заболевают и умирают — нужно себя предохранять, — говорит Евгений о пандемии. — Тем более новые штаммы появляются.

Коллега Евгения, Валентин, работает на заводе 8 лет слесарем по ремонту сварочного оборудования. Мужчина привился в декабре после предупреждения о возможном недопуске на работу. Сейчас Валентин надеется, что «прививка поможет не заболеть, а если заболеть, то в легкой форме».

— Человек сам вправе решать: делать прививку или нет, — считает Валентин. — Поэтому я отрицательно отношусь к тому, что людей отправляют в неоплачиваемые отпуска. С другой стороны, если думать о заводе глобально, то они представляют опасность для других. В нашем цеху 700 с лишним человек. Не пришло только 18 непривитых — на работе это, в принципе, не сказалось.

Фото: Артем Лешко / для «Новой газеты»

Андрей устроился газосварщиком на «Балтийский завод» месяц назад. До этого гражданин работал на Ижорском заводе.

— Я вакцинировался исключительно, чтобы с работы не выгнали. А в пандемию не верю.

Не буду говорить про политику нашего государства, но определенно она и экономика здесь замешаны. Это уже близко к рабству. Такое ощущение, что скоро из дома мы будет выходить через КПП.

По информации Дмитрия, члена инициативной группы паблика «Подслушано Балтийский завод» в сети VK, многие не допущенные к работе сотрудники планируют через юриста обратиться в суд, а из прокуратуры пришел ответ, что «это (отстранение от работы) незаконно с одной стороны, с другой стороны, сейчас — слишком сложные и меняющиеся законы, поэтому не рекомендовали обращаться в суд».

Артем Лешко

— специально для «Новой»

КОММЕНТАРИЙВарвара Чайковская, руководитель пресс-службы Балтийского завода:

— Мы завод — мы строим, варим, режем — делать это удаленно невозможно, а инженерам и конструкторам необходимы определенного уровня техника и компьютеры для работы. И среди них как раз почти все привились.

Невыход людей на работу никак не скажется на функционировании предприятия: на самом деле ситуация касается небольшого количества сотрудников. Костяк кадров, необходимый нам для строительства атомных ледоколов и обеспечения безопасности, в том числе ядерной, привит и работает.

Мы готовы к возможным обращениям в прокуратуру или суд. Но важно понимать, что наш директор несет прямую ответственность за каждого сотрудника, и он принял решение обезопасить привитых работников. Как у атомного объекта у нас есть особенность: у нас есть специалисты, которых нет больше нигде, например в отделе ядерной безопасности, где занимаются всеми вопросами эксплуатации реакторов. Рисковать этими людьми мы не можем. Поэтому вначале мы должны сохранить здоровье сотрудников, а потом уже думать о тех, кто принципиально не хочет прививаться. Мы ведь принимаем медотвод, но принципиальное нежелание прививаться, связанное с личной позицией и страхом чипирования, например, простите, я как представитель завода не могу принять. Это неуважение по отношению к другим сотрудникам. Тем не менее мы надеемся, что настроение людей изменится в ближайшее время, вопрос невыхода людей на работу решится в ближайшие дни или недели.

У проходной Балтийского завода. Фото: Артем Лешко / для «Новой газеты»

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