Мнение: Зачем «Time» опубликовал интервью с Навальным?

Американский журнал Time, выходящий тиражом более 3 млн экземпляров, опубликовал интервью Алексеем Навальным – с «никому неинтересным», «мало кому известным блогером» . Еще и фотографию разместил на обложке.

Навальный рассказал, что в колонии практически никто из заключенных с ним не общается: «Буквально одному разрешают говорить со мной», — сказал он. Кроме того, администрация распорядилась заклеить окна в его камере белыми листами бумаги, так что иногда Навальному кажется, что он живет «в коробке из-под обуви».

«Нет сомнений, что даже самые простые решения о моей жизни здесь принимают в Кремле, а по важным вопросам — вроде допуска врачей — сам Путин», — отметил Навальный.

Поделился Навальный и своими мыслями о возможном вторжении России в Украину:

«Запад раз за разом попадает в элементарную ловушку Путина. Тот выдвигает какие-то безумные смехотворные требования вроде нынешних […] А если США не согласятся, то он “что-то устроит”. США вместо того, чтобы игнорировать этот бред, принимают путинскую повестку и бегут организовывать какие-то встречи. Ровно этого Путину и надо. Ведь обратное предполагает: если не нападешь на Украину, то санкции не введем. Будет тебе морковка, а не кнут».

По словам Навального, за год, который прошел с момента его ареста в аэропорту Шереметьево, Россия стала еще более авторитарным государством. «Россия осенью 2020 и сейчас — это разные страны с сильно отличающимся политическим режимом. Уже тогда это была полноценно авторитарная власть, но все же настолько массовое и тотальное отстранение кандидатов от выборов, признание всех независимых журналистов “иноагентами”, а тысяч людей — экстремистами мало кто мог себе представить. Россия за месяцы проделала путь, который у Беларуси занял годы».

Говоря о будущем, Навальный сообщил, что его главной целью является проведение в России честных всеобщих выборов.

«Ну а там я уже займу то место, которое определят избиратели. Для меня это важно. Никакой сценарий власти, кроме честных выборов, я не считаю подходящим и годным. А не как Ельцин — один раз честно, а потом цензура и фальсификации», — заключил он.

Зачем «Time» опубликовал интервью с Навальным? Еще и с фотографией на обложке? И надписью «The Man Putin Fears» («Человек, которого боится Путин»)?

Сам Путин тоже не раз был на обложке «Time». Вот, к примеру:

Публикуя интервью с Навальным с фотографией на обложке, «Time» как бы намекает, что в России есть только два политика – Путин и Навальный? При этом, первый отправил второго в колонию?

—