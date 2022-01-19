Мнение: В Британии отменили… маски! Везде!!

Вот это да! Одна классная новость за другой! Так вот откуда ветер-то дул!



Джонсон ласково обращается к ковидобесам

“В Британии отменили ковидные паспорта и масочный режим

Премьер Британии Джонсон заявил об отмене ковидных паспортов и масочного режима в стране.

ЛОНДОН, 19 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками в правительственной резиденции во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и носить маски в общественных местах”.

Новость, честно говоря, сногсшибательная. В ней поражает прежде всего – демонстративность. Они ведь все это делают как бы “в разгар эпидемии омикрона”… и отменяют ВСЁ! Как бы поперек тренда, сложившегося за последние почти два года и казавшегося монолитным.

Выглядит, в общем, даже не вызывающе, а буквально как удар с ноги всем ковидобесам. Это будет более чем весомая плюха, как минимум день полного локдауна… тьфу, нокдауна им обеспечен. Они не сразу придут в себя от такого “предательства”. Англия! Да, Англия приятно удивила.

Я ожидал чего-то подобного, но, во-первых, чуть позже, а во-вторых – не думал, что следом за всем остальным они зарежут такую священную корову, как МАСКИ. Масочный режим – это же предмет культа! Это основа самоидентификации всех ковидобесов, это ЗНАК покорности и лояльности, который они, торжествуя, хотели навязать всем. Кто бы что ни говорил, но МАСКА с самого начала была особой МЕТКОЙ, и прежде всего – символом брезгливости “к вонючему быдлу” и разъединения людей.

Как же им теперь? Прорублена огромная БРЕШЬ в стройных рядах поборников санитарной диктатуры. Положим, у нас в России маски никто особо не носил никогда, но это была лишь фронда, и при желании ее можно было просто не замечать (что все ковидобесы старательно и делали). Главное – соблюдались “приличия”: формальный запрет на “босое лицо” действовал, всякий “нарушитель” понимал, что он почти преступник в глазах государства. А тут – маску просто взяли и отменили. В самый разгар “омикрона”!

Тем самым правительства целой страны признало очевидное: МАСКИ с самого начала “эпидемии” были БЕСПОЛЕЗНЫ. Это все и так знали, кто хоть чуть-чуть интересовался вопросом; но ковидобесы отказывались даже слушать любые возражения! Необходимость масочного режима была у них “научно доказана”.

А теперь – оно же оказывается и не научным, и не доказанным! В принципе, мне плевать на английское правительство – но мне все ж приятно, что оно в итоге согласилось с тем, о чем я писал множество раз с самого начала “эпидемии” – доказывал, приводил ссылки, убеждал…

Ну и понятно, откуда такая прыть у кремлевских “ковид-диссидентов” – им ДАЛИ ОТМАШКУ, типа “королева одобряэ”. А мы всё гадали… Теперь ясно.

Ну что – лучше так, чем никак. Круговая порука ковидобесов во всем мире затрещала по швам – за ними придет черед и вакцинаторов. Но когда они завтра очнутся от ступора – ух, какая в них проснется ярость!

Любо.