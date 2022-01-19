Мнение: Операция под фальшивым флагом

Армия ДНР выпустила предупреждение о возможной провокации украинских террористов на территории республики в самое ближайшее время.

Военно-политическое руководство Украины не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на территории Республики.

Разведкой Народной милиции ДНР получены достоверные данные о подготовке командованием ВСУ в зоне ООС диверсионных актов на территории Народных республик вблизи линии соприкосновения сторон. Командиром сил специальных операций ВСУ генерал-майором Галаганом отданы указания 8 полку специального назначения на подготовку и проведение данных терактов.

По имеющимся сведениям, под удар попадут объекты жизнеобеспечения городов Горловка, Ясиноватая, Донецк, Докучаевск и других населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Первоочередными целями определены трансформаторные подстанции, водо- и газопроводы, линии электропередач. В дальнейшем планируется провести ряд терактов на объектах промышленности, имеющих опасные химические производства.

Данные действия планируется проводить под видом военнослужащих Народной милиции ДНР и сил специальных операций вооруженных сил Российской Федерации. Все действия украинских диверсантов, будут фиксироваться на видео с последующим представлением в качестве доказательств в международных организациях.

С целью реализации вышеуказанного сценария в 8 полку специального назначения ВСУ сформировано шесть диверсионных групп. Их подготовку проводили британские специалисты.

После проведения диверсий, силами информационно –психологических операций будут распространены видеоматериалы допросов, якобы перешедших на сторону Украины военнослужащих Народной милиции, которые подтвердят участие сил специальных операций России в террористических актах на территориях Республик.

Основными целями данных провокаций является обвинение Российской Федерации в создании поводов для развязывания агрессии против Украины, дестабилизация обстановки на линии соприкосновения и создание паники среди жителей приграничных населенных пунктов.

Это будет использовано украинским политическим руководством для последующего обвинения России в агрессивных действиях в отношении Украины.

Призываем общественность и международные наблюдательные организации обратить пристальное внимание на готовящиеся преступные действия украинской стороны.

В сложившейся обстановке, Народной милицией ДНР проводится комплекс мер по усилению охраны и обороны опасных и социально важных объектов.

Командование Народной милиции обращается к гражданам республики с просьбой проявлять бдительность. Обо всех подозрительных лицах и их действиях сообщать в экстренные службы, военные комендатуры или в местные органы правопорядка по телефонам 0713001981, 0713040470, 0623886363, 0623886364.

http://armiyadnr.su/news/ekstrennoe-zayavlenie-oficalnogo-predstavitelya-nm-dnr-19012022 – цинк

Разумеется, так как в подготовке любых диверсий и терактов уже заранее обвинили России ("сепары обстреляли сами себя", как это было например с бомбежкой Луганской ОГА), то подобные провокации де-факто являются попыткой сформировать решение под готовый ответ, который озвучил Вашингтон. Соответственно, чтобы Россия не делала, ее обвинят в том, что "сепары снова взрывают сами себя, чтобы обвинить Украину", а если Россия отреагирует силовым путем, то заявят, что "вот видите, мы говорили что Россия нападет и она напала". В целом, достаточно беспроигрышная схема. Отсюда и подобная игра на упреждение, благо украинские спецслужбы регулярно протекают по агентурным и техническим каналам, что отлично показала и история с "Вагнер-Гейтом".

PS. КПРФ сегодня внесла в Госдуму обращение к Путину о необходимости признании Россией Донецкой и Луганской Народных Республик. Предлагается признать ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, независимых и суверенных государств. Рассмотреть обращение в Думе предлагается в феврале.

—