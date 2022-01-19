«От неё сильно не поправишься»: доктор Мясников назвал преимущества водки над пивом

Врач и телеведущий Александр Мясников, отвечая на вопрос одного из телезрителей, рекомендовал для снятия стресса употреблять в умеренных количествах спиртные напитки. Он обратил внимание, что для таких целей лучше подходит водка.

«Я поклонник здорового образа жизни, но нужно понимать, в какой стране мы живём. Стресс, холод, производственные отношения, проблемы в семье, тяжёлые операции на работе. Без алкоголя не обойтись, но если пить, то разумно. Лучше пить водку – и эффект быстрее наступает, и для здоровья не так вредно. От водки не бывает ожирения, а вот от пива постоянно. А ожирение – одна из главных проблем, вызывающих хронические заболевания», – уточнил врач.

Также он подчеркнул, что желательно употреблять алкоголь в компании.

«В коллективе всегда идёт лучше, да и меньше выпьешь. Поверьте моему опыту», – заключил он.

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