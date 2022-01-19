 

Стала известна причина расставания Джейсона Момоа и Лизы Боне

19.01.2022, 16:40, Разное
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Объявив о расставании после 16 лет совместной жизни, 42-летний актер Джейсон Момоа, известный по фильмам “Аквамен”, “Конан-варвар” и сериалу “Игра престолов”, и 54-летняя актриса Лиза Боне, оставили поклонников гадать о причине такого решения. Иностранные СМИ постарались выяснить, что привело, казалось бы, идеальную пару к разводу, и обратились к источникам, близким к звездам. Инсайдер уверен, что Джейсон и Лиза приняли взвешенное решение и несколько месяцев пытались сохранить брак.

Они разошлись из-за разных целей. Несколько лет назад Джейсон изо всех сил пытался найти работу. Сейчас его карьера процветает. Актер хочет продолжать активно сниматься. А Лиза не готова сопровождать мужа в поездках по разным городам. Ей нравится жить в Лос-Анджелесе, — рассказал инсайдер изданию People.

По словам анонимного источника, Джейсон и Лиза не смогли смириться с постоянными вынужденными разлуками: 

В некоторых парах расставания укрепляют брак, но для Лизы и Джейсона разлука обернулась бы катастрофой. 

В беседе с изданием источник добавил, что супруги расстались мирно, сохранив добрые отношения ради общих детей – 14-летней дочери Лолы Айолани и 13-летнего сына Накоа-Вулфа.

Их развод не будет скандальным, они не станут ругаться друг с другом. Они оба духовно богаты, верят в высшую силу, – подчеркнул инсайдер. 

Напомним, звезда фильма “Аквамен” и сериала “Игра престолов” Джейсон Момоа и актриса Лиза Боне познакомились в 2005 году через общих друзей. В интервью актер не раз признавался, что влюбился в Лизу намного раньше, когда впервые посмотрел сериал “Шоу Косби” с ее участием. На тот момент ей было 17 лет, а Джейсону – всего 5. Помимо общих с Джейсоном детей, у актрисы есть взрослая дочь Зои Кравиц от брака с музыкантом Ленни Кравицом. 

Историю любви двух актеров в фотографиях смотрите в специальном материале HELLO.RU здесь. 



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