“Рожать пора”: Дочь Заворотнюк заговорила о своей беременности

Дочь Анастасии Заворотнюк прокомментировала тему своей беременности. Недавно Анна Заворотнюк отметила 26-й по счету день рождения. Некоторые фанаты считают, что ей уже пора рожать.

Анна Заворотнюк является активным пользователем социальных сетей. Недавно она устроила традиционный опросник. Один из пользователей спросил, когда модель планирует становиться матерью. Нашлись и те, кто считает, что ей нужно родить как можно скорее, чтобы порадовать Анастасию Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием.

Анна Заворотнюк буквально вышла из себя после данного вопроса. Она заявила, что «обожает» эти советы на миллион. В то же время знаменитость не стала отрицать, что в будущем все-таки станет матерью.



Изображение взято с: [email protected]_zavorotnyuk

Большинство поклонников Анны Заворотнюк назвали ее блог светлым и солнечным. Они пожелали крепкого здоровья ей и ее матери. В скором времени модель отправится на отдых. Пока она не рассекретила страну, куда поедет.

Источник: www.instagram.com