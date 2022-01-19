Богатые и знаменитые – Личное мнение
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Моя знакомая пытается пробиться в Голливуде. Хочет стать мировой звездой категории «А».
Фото: istockphoto.com
А я точно знаю, что у неё ничего не выйдет. И даже знаю, почему именно.
Как не вышло у многих и многих наших актрис, пытавшихся снискать славу на западе.
Дело — не в акценте.
Совершенно не в акценте, а в гораздо более прозаичных вещах.
Зубы и волосы — это то, с чего начинается Голливуд.
Нет красивой улыбки и хороших волос? Дорога в мир богатых и знаменитых тебе закрыта, милочка.
Не согласны? Сколько навскидку сможете назвать голливудских актрис с плохими зубами или со слабенькими волосёнками? То-то и оно.
Больше скажу: по правилу «зубы и волосы» сейчас играет не только Голливуд, но и, в принципе, мир успеха.
Сегодня первое впечатление о женщине складывается из состояния её зубов и волос.
Именно по ним нас записывают в холёные или неухоженные, в симпатичные или так себе, в успешные или едва сводящие концы с концами.
Да, впечатление всего лишь первое. За ним будет второе, третье, десятое. Но именно первое впечатление решает, будут ли окружающие вами сразу, легко и непринуждённо, или вам придётся их завоёвывать.
Девушку, которая уделяет время своим волосам только по праздникам видно издалека. По сухим и тонким волосам.
Это, кстати, не мои слова. Они принадлежат Анне Гале — трихологу, дерматологу, основательнице бренда ANNA GALE.
По своему опыту Анна знает, что такое проблемные волосы, и как им помочь.
Пожалуй, процитирую:
С детства мои волосы дорастали до определённой длины, потом начинали выпадать. Окрашивания только усугубляло проблему сухих и тонких волосы. А я, как и все девочки, мечтала о длинных волосах, и когда перепробовала все средства, решила, что могу создать свое. То, которое действительно работает и при этом состоит из натуральных ингредиентов.
Сначала трихолог помогла себе самой, а потом, на основании собственных знаний и опыта создала бренд космецевтики премиум-класса ANNA GALE.
Анна Гале. Фото: Соцсети
Из этого бренда я попробовала трёхступенчатый комплекс по уходу за волосами. Сразу спойлер — не ожидала, что он настолько поможет мне. Комплекс в целом я для себя оцениваю как реальное спасение.
Расскажу о каждой ступени подробно.
Ступень 1: Пилинг с комплексом кислот и L-Arginine.
Я свято верю в то, что мытьё головы без пилинга кожи головы — это бессмысленное размазывание пены по слою мёртвых клеток.
Голова так и остаётся непромытой, фолликулы волос забиты, а растущему волосу очень сложно пробиться сквозь этот панцирь из кожного сала, мёртвых клеток и так и не смытых остатков косметических средств.
Чтобы волосяные фолликулы были не забитые и волос рос здоровым от корня, обязательно нужно очищать кожу головы, а не просто стирать волосёнки шампунем.
Посмотрите какой шикарный состав у пилинга ANNA GALE: и комплекс кислот, и сапонины мыльного дерева, и экстракты лимона, шалфея, календулы, корня лопуха и много чего ещё очень чистого и прекрасного.
Ингредиенты пилинга ANNA GALE. Фото: ANNA GALE
На сегодня этот пилинг — моё любимое средство по уходу за кожей головы.
Ступень 2: Ночная сыворотка для активного роста и против выпадения волос.
Сыворотка рекомендована при выпадении волос, для стимуляции роста новых волос и — обратите внимание! — для преодоления барьера генетической длины волоса.
Обратите внимание на уникальный ассоциированный с ионом меди трипептид Ala-His-Lys в составе сыворотки. Это — инновационный стимулятор роста волос, который защищает фолликулы от старения, пролонгирует фазу роста волос, тем самым, позволяя отрастить длинные и здоровые волосы.
При этом сыворотка не содержит гормонов и миноксидила, что делает её безопасной и для детей, и для беременных, и для кормящих мам. Она также не вызывает привыкания и не имеет синдрома отмены.
Решающий продукт в уходе за волосами для всех тех, кто хочет их отрастить или увеличить густоту.
Ступень 3: Бальзам-маска.
Всё, что вам нужно знать об этом бальзаме, — это то, что волосы после него, как после дорогого салонного ухода: яркие, блестящие, гладкие, живые!
Если вас беспокоит повышенная пушистость и вы грешите «утюжком», разглаживая и при этом ломая волосы, попробуйте бальзам! Мне «утюжок» после него не требуется.
Я очень рекомендую использовать все три ступени в комплексе.
ANNA GALE — высоко этичная компания с добрым, женским лицом и кучей сертификатов качества.
Во-первых, продукция не содержит продуктов животного происхождения, не тестируется на животных. Испытания проводятся альтернативным методом in vitro (в пробирке) на специально выращенных клетках, которые по своим свойствам и реакции на раздражители приближены к человеческим.
Во-вторых, 1 числа каждого месяца компания перечисляет 5% от прибыли с ваших заказов в Русфонд. Вы когда-нибудь, в принципе, слышали о таком?!
Совершая покупку, вы не только не причиняете вреда и боли животным, но и существенно помогаете тяжело больным детям.
В общем, с удовольствием и от всей души рекомендую! С моим промокодом LENAMIRO будет счастье — 20% на всю продукцию + расческа в подарок при покупке от пяти тысяч рублей.
А вы при встрече с незнакомой женщиной, на что в её внешности, прежде всего, обращаете внимание? Я — на волосы и улыбку. Ну, и осанка ещё, конечно, очень важна!
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Источник: Лена Миро
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