На спутнике Сатурна обнаружили инопланетный лабиринт

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг сделал очередное открытие при изучении снимков NASA.

На этот раз эксперт в области неопознанного обнаружил на спутнике Сатурна – Титане 400-километровый инопланетный лабиринт. Об этом он рассказал на своем официальном сайте.

Прежде всего уфолог акцентировал внимание на том, что при изучении снимков добавил больше резкости, что позволило увидеть загадочные строения на Титане, которые напоминают форму лабиринта. Скотт Уоринг озадачился: «Как такое возможно за пределами Земли». На фоне чего эксперт высказал предположение, что рассматриваемое небесное тело вовсе не спутник, а древняя космическая станция.

Далее Уоринг обнаружил, что лабиринт был помечен на карте Титана как Ginaza labyrinthus. Таким образом, считает уфолог, в NASA осведомлены о существовании данных структур.

-Это сложная нерегулярная сеть проходов или тропинок, в которых трудно найти свой путь. Это было недостающее доказательство, в котором я нуждался. Обозначив эту область, NASA фактически признало существование этих структур! Такие доказательства неоспоримы. Нужно ли мне говорить больше? Может быть, немного? радиус Титана составляет 2574 км, и это означает, что ширина этого лабиринта – около 70 км, а длина – более 400 км. Стены некоторых частей лабиринта имеют высоту от 0,25 до 75 км. Теперь мы знаем, почему NASA размывает так много на этой карте спутника, – высказался эксперт.

Конечно же, без активного обсуждения находки дело не обошлось, учитывая число подписчиков Уоринга. Многие пользователи просто восхищены данным материалом, приходя к единому мнению, что некая древняя цивилизация построила этот загадочный лабиринт.

«Я никогда не видел столько прямых углов и искусственных структур, это просто фантастика»; «Я считаю, что у каждого небесного тела в нашей Солнечной системе есть структуры, построенные цивилизациями прошлого и, возможно, даже нынешними»; «Я бы подумал, что все это восходит к временам сатурнианских войн, о которых говорится во многих древних писаниях и эпосах. Я также думаю, что это было связано с аннунаками, когда бушевала не только война в масштабах всей солнечной системы, но и Галактическая», – пишут поклонники уфолога.