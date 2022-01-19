Глобальное потепление влияет на новорожденных детей

Международной группе ученых удалось установить, что климатические изменения негативно сказываются на здоровье плода, младенца и маленького ребенка, сообщает Paediatric and Perinatal Epidemiology.

Сообщается, что ранее ученые из Израиля провели анализ двухсот тысяч родов. Благодаря этому они пришли к выводу, что стремительный набор веса у младенцев связан с повышением температуры воздуха в ночное время. С течением времени это может привести ребенка к развитию ожирения.

Специалисты из Австралии доказали, что жаркий климат может привести к преждевременным родам. Также высокая температура может привести к развитию ряда серьезных хронических заболеваний и значительно увеличивает риск госпитализации среди детей. Например, у жителей наиболее жарких районов страны риск преждевременных родов увеличивается на 16%.

Ученые из Калифорнии проанализировали два миллиона родов и сделали вывод, что лесные пожары также негативно влияют на здоровье. Эта негативная особенность климатических изменений приводит к развитию риска врожденных дефектов. Особенно сильно это сказывается на ребенке в период воздействия дыма за месяц до зачатия.

Таким образом группа ученых смогла установить связь между сжиганием ископаемого топлива со снижением рождаемости. Также это влияет на увеличение численности рождения детей с частыми пороками, например, низкой массой тела и мертворождением.