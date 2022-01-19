Обнаружено доказательство сбывающемуся пророчеству Нострадамуса

Экстрасенс Павсекакий Богданов поделился своими мыслями насчет пророчества французского алхимика Нострадамуса чем напугал россиян.

Свое пугающее пророчество Нострадамус сделал еще 500 лет назад. В нем он предрекал разрушительные войны и катастрофы планетарного масштаба. В частности фармацевт говорил о жутком знамении и конфликте, который вспыхнет на фоне глобального катаклизма. Все эти обстоятельства приведут к третьей мировой войне, считал Нострадамус. Подтверждение этому пророчеству нашел экстрасенс Павсекакий Богданов. В разговоре с iReactor он отметил, что слова Нострадамуса могут быть верны для событий нового года.

– Такие предсказания муссируются 30 лет. “Краем” об этом говорили Ванга и Нострадамус. В последний раз СМИ прошлого плотно связывали предсказание Нострадамуса с общемировыми событиями и падением Европы за восемь лет до 1945 года. Европа в том понимании, в котором существовала, тогда пала и раскололась, — заметил экстрасенс.

Богданов обратил внимание на сообщение Nasa об опасном астероиде, который стремительно летит к Земле. В древнем пророчестве алхимика говорилось, что «катализатором» разрушительных действий станет жуткое знамение, вроде кометы или крупного астероида. Космическое тело, по подсчетам ученых, пролетит максимально близко к нашей планете уже во вторник, 18 января.

– Предсказание Нострадамуса сбывается, а 2022 год станет определяющим для того, по какому пути пойдет Европа. Исходя из того небесного странника, который приближается к Земле, а мы наблюдаем за ним уже 26 лет, символизм действительно есть. Почему год станет переломным? Нет больше Ангелы Меркель. Отсутствуют другие политики, собиратели Европы. Два года назад появился некий Борис, который будет раскалывать Европу. Изначально все предполагали, что Борис Ельцин расколет ее, но мы теперь знаем, что это Борис Джонсон, — добавил Богданов.

Экстрасенс заявил, что совсем скоро мир, каким его знают люди, ждет крах. На мировую аренду выйдут два сильных государства — Россия и Китай. Часть европейских игроков при этом неожиданно войдут в сферу российского влияния. По словам эксперта, жизнь людей будет окрашена в мрачные краски, как это было в годы Второй мировой войны.

– Это будет старт невероятных изменений, и на все про все будет восемь лет. Ровно как восемь лет было у Европы с 1937 по 1945 год, — заключил Богданов.

Недавно было опубликовано забытое пророчество Григория Распутина о «князьях из Запада и Востока», которым суждено поменять миропорядок. Советник царской семьи также говорил о «трех голодных змеях», из-за которых мир погрузится в пучину хаоса. Эти пресмыкающиеся «поползут» по Европе и принесут человечеству немало бед.