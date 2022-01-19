 

Патриарх Кирилл предупредил о расколе православной церкви

19.01.2022, 5:30, Разное
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В Крещенский сочельник
Патриарх Кирилл совершил литургию в Александро-Невском скиту, после чего произнес проповедь. Он рассказал, что на сегодняшний день существует угроза раскола мирового Православия. Часть, по словам Святейшего владыки, может оказаться под влиянием могущественных сил, которые далеки от Церкви.

Патриарх Кирилл заявил, что некоторые могут уйти от источника вечной жизни туда, где существует лишь обряд и нет никакого спасения. Он призвал неопределившихся понять, что те сделают не просто выбор. Мол, речь идет о спасении и гибели. Если человек предпочтет второй путь, что лишается благодати Божией.

Предстоятель Русской Православной Церкви (РПЦ) напомнил, что люди получают благодать Господа через Его страдания, Его смерь, Его Воскресение. Святейший патриарх просит у Всевышнего, чтобы Божественная благодать помогла превозмочь грехи и соблазны человеческие, отречься от расколов и взойти в Царство.

Напомним, Крещенский сочельник отмечается 18 января. В этот день верующие стараются отдалиться от повседневной суеты и подготовиться к таинству. Что нельзя делать в Навечерие Богоявления, ранее писали “Дни.ру”.



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