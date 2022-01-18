Павел Прилучный о свободе самовыражения, покупке квартиры для сына и чудесах

Сериал “Предпоследняя инстанция” расскажет историю самых обычных людей – Максима и Валентины. Он ищет способ заработать денег, а она пытается достроить дачу под Мытищами. Но у них обоих весьма необычные работодатели – управление по распределению душ. Максим и Валентина работают в отделе разбора пограничных случаев и за 24 часа до смерти человека должны определить, куда тот попадет – в Ад или Рай. И так как обоим Рай гарантирован по трудовому договору, Максим пытается подзаработать и продать свое место олигархам, а Валентина мечтает вернуть из Ада своего мужа.

Паша, судя по описанию, твоему герою Рай не положен. Расскажи, про своего Максима.

Я как адвокат, сейчас буду защищать своего героя! Максим – наглый, зажравшийся бизнесмен. У него нет никаких принципов, ничего святого и ради достижения своих целей он готов и мать родную продать. Но потом на его пути появляется Валентина, и он меняется в лучшую сторону. Максим начинает понимать, что жить можно не только ради себя.

У Данте в “Божественной комедии” перед вратами Ада написано: “Оставь надежду, всяк сюда входящий”. Получается, что твой герой как раз дарит эту надежду.

Можно сказать и так. По сюжету фильма, после того как человек умирает, его душа еще живет, пока распределители не подпишут, куда ему дорога в Ад или Рай. Если ты попал в Ад – оттуда дороги назад нет, но бывают исключения: так как действия разворачиваются в России – всегда можно договориться. (улыбается) Этим и начинает промышлять мой герой.

Павел Прилучный и Дарья Мельникова в сериале “Последняя инстанция”

Ты сказал, что сериал заряжен хулиганской энергией. В чем это будет проявляться?

В нашем дуэте с Ирой Розановой. У нас сложился отличный тандем.

Да? Она сказала, что порой хотела тебя прибить…

Это она, любя, надеюсь. (смеется) Она потрясающая актриса, я давно хотел с ней поработать. Ира – озорная девчонка, без возраста. Я думал, что я ребенок, но нет, нашлись помладше. Теперь мы планируем выпустить вместе спектакль. Она 30 лет не играла на сцене, но сказала: “С тобой, Пашка, сыграю!”. Сейчас вместе с моим театральным продакшеном ищем материал.

Павел Прилучный и Ирина Розанова на премьере сериала

Ваш сериал выходит на видеосервисе Okko. Скажи, в чем разница работы на проекте для тв и для стриминга?

В правде. Я это понял во время работы над сериалом “В клетке”, который был создан специально для стриминга. Он жесткий, там есть мат. Я считаю, что иногда нецензурная брань необходима для самовыражения героя. В глубинке же не говорят: “Какой вы нехороший человек», скорее всего там скажут: “Гондон!”. В этом есть вкус, ты сразу чувствуешь правду. Это же и касается эротических сцен.

“Последняя инстанция” – немного про волшебство. Скажи, а когда в твоей жизни последний раз происходили события, которые заставили вновь поверить в чудеса?

Я хотел купить квартиру сыну, чтобы у него было свое жилье, когда он вырастит. Мне очень понравилась одна квартира: последний этаж, панорамные окна, высокие потолки, но мне не хватало денег, а брать ипотеку – я не готов, потому что только рассчитался за одну. Решил искать другую квартиру. Прошла неделя, я сижу и думаю: “Почему не получается так, как я хочу? Почему опять сложности? Я же не для себя стараюсь, а для сына!” И в этот самый момент мне позвонил представитель ЖК и сказал, что они готовы предоставить мне персональную скидку. Я сначала подумал, что меня кто-то разыгрывает! Самое удивительное, что этой скидки как раз хватило, чтобы я смог позволить себе купить эту квартиру для Тимофея. Как после этого не верить в чудеса?

Какие планы на новогодние праздники?

Ко мне 2 января приезжают дети. Будем кататься на санках, играть с нашими собаками и обойдем все Елки в Москве.