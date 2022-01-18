 

Доктор Мосли заявил, что польза спорта зависит от отношения к нему

18.01.2022, 19:04, Разное
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Многие утверждают, что любые физические нагрузки улучшают состояние организма и качество жизни, но эффект от спорта не всегда позитивный. В этом убедился доктор Майкл Мосли.
Врач принял участие в исследовании. В ходе серии экспериментов учёные проверяли, как часто в организме людей вырабатываются эндоканнабиноиды. Эти вещества влияют на качество сна, аппетита, настроения, памяти и болей. Уровень эндоканнабиноидов измерялся за полчаса до бега и спустя 30 минут после него. Выяснилось, что у всех участников, кроме Майкла Мосли, уровень веществ в организме повысился в разы. Сам доктор объясняет это тем, что он испытывает резкое отвращение к спорту.

Итог после исследования можно подвести такой: спорт для тех, кто его любит, может принести пользу, а вот если человек испытывает к любому виду физической нагрузки неприязнь, пользы от занятий не будет.

Источник: www.ferra.ru



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