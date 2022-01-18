Диетолог Калинина рассказала, как быстро сжечь висцеральный жир

Диетолог Татьяна Калинина в новом интервью пояснила несколько способов, помогающих быстро сжечь висцеральный жир, который чаще всего образуется в области живота.

Диетолог Татьяна Калинина в новом интервью пояснила несколько способов, помогающих быстро сжечь висцеральный жир, который чаще всего образуется в области живота.

По словам специалиста, именно прослойка жира на животе является единственной тканью, способной увеличиваться во время стресса. Во время напряженных ситуаций надпочечники начинают более активно вырабатывать кортизол, более известный как «гормон стресса». Он, в свою очередь, затормаживает все процессы организма. При его возрастании часто появляется большое желание употребить что-нибудь сладкое и вредное, продукты с чрезмерным содержанием жира.

Избавляться от появившегося в результате стресса живота необходимо, но для этого требуется соблюдать несколько четких действий. Первое, что посоветовала Калинина, это максимально уменьшить потребление спиртосодержащих напитков. Даже если отказаться от них всего на месяц, можно улучшить здоровье организма. При употреблении алкогольных напитков, процесс сжигания жира приостанавливается и начинается метаболизация спиртного. Исключение его из рациона поможет значительно уменьшить поступление пустых калорий.

Вторая рекомендация – начать наращивать мышечную массу. Мышцы представляют собой противоположность жира. У людей, имеющих большой живот, наиболее часто наблюдается также недостаток мышечной массы в данной части тела. Силовые тренировки содействуют уменьшению отложений на талии.

Увеличение уровня протеина является третьим важным фактором. Результаты нескольких исследований показали, что белок имеет насыщающий эффект. Так, добавление в рацион пищи с высоким количеством белка помогает быстрее прийти к чувству насыщения, а также сохранить его на более долговременный период. Отмечается, что чем больше человек потребляет белка, тем меньше он нуждается в перекусах.

Очень важно, чтобы в стандартный рацион всегда входили фрукты и овощи, причем в большом количестве. Большинство из них содержит огромное количество полезных компонентов. К тому же, в большинстве из них есть клетчатка. Все это влияет на то, насколько быстро организм насыщается, получая не так много калорий.

Последнее, о чем упомянула Калинина, отслеживание качества и продолжительности сна. Исследования на эту тему дали понять, что увеличенная продолжительность сна приводит к уменьшению кортизола. Специалист считает, что необходимо спать минимум 7-8 часов в сутки, что позволит сохранять уровень гормона стресса в норме без дополнительных усилий.

Источник: solenka.info