Победитель гонок дал несколько советов, полезных для обычных водителей

Мастер спорта, а также победитель ряда кольцевых гонок Борис Шульмейстер поделился несколькими советами, полезными для обычных водителей. Он также объяснил причины того, что зимой машину может резко потянуть в сторону, последствия этого и как с ними справиться.

Мастер спорта, а также победитель ряда кольцевых гонок Борис Шульмейстер поделился несколькими советами, полезными для обычных водителей. Он также объяснил причины того, что зимой машину может резко потянуть в сторону, последствия этого и как с ними справиться.

Работники коммунальных служб не всегда успевают расчистить весь снег на дорогах, а езда в таких условиях способна привести к аварии. Однако если знать, чем конкретно опасно движение по снегу, а также чего стоит ждать от автомобиля, несчастного случая можно избежать.

Присутствие на трассе снега или грязи всегда является опасностью и может оказать влияние на управляемость транспортного средства. Нужно отдавать себе отчет в том, что если движение происходит по не полностью чистой дороге и при этом одна сторона авто едет по чистому асфальту, а другая попала в рыхлый снег, то это создаст чрезмерное сопротивление качению.

Следовательно, увязшая сторона начнет замедляться, а другая продолжит ехать с привычной скоростью. Во время всего этого машину будет тянуть в сторону, пока не произойдет разворот вокруг центра масс. В последствии произойдет занос или же затягивание в сугроб. В данном случае важно крепко держать рулевое колесо двумя руками, а также быть готовым к тому, чтобы отвернуть машину от снежной массы. Необходимо замедлиться, чтобы не влететь в снег на большой скорости. Если же это все-таки произошло и началось затягивание, требуется повернуть руль от сугроба и попытаться сохранить возможность управления. После этого, транспорт лучше оставить на проезжей части.

Отмечается, что тут может случиться еще одно опасное событие. В определенный момент автомобиль может все же выбраться из снега. Тогда он пойдет не в ту сторону, в которую направлены управляемые колеса, то есть прямо на встречную полосу. Опасности добавляет, что все это происходит очень быстро.

В другом случае, водителям иногда приходится ехать по дороге, на которой еще не убрали снег. В нем возникает колея, по которой и передвигаются все транспортные средства. Шульмейстер объяснил, что в такой ситуации наиболее безопасным решением будет двигаться именно по колее.

Пока машина пребывает в колее, она довольно стабильна, едет по прямой линии и ей не грозит никакая опасность. Проблемы могут возникнуть в момент, когда водитель захочет выйти из колеи, это может понадобиться для парковки или же разворота. Тогда, как и в предыдущем случае, необходимо сбавить скорость, сильно сжать руль, повернуть его в нужную сторону и попытаться поменять траекторию движения.

Третья популярная сложность возникает, когда автомобиль заваливает снегоуборочная техника, расположившаяся на парковке. Логичным действием будет предпринять попытку расчистить снег перед авто, хотя бы немного убрать его у бампера и колес. Если машина оборудована системой устойчивости и противобуксировочным контролем, это создаст дополнительные сложности. Они начнут мешать выехать из снега, а также не позволят раскрутиться мотору до нужного уровня, составляющего 2 тысячи оборотов в минуту.

Нужно нажать и удерживать кнопку трэкшн-контроля, пока на панели приборов не возникнет специальный предупреждающий знак, что система отключена. Далее, если автомобиль моноприводный, при движении ему может понадобиться раскачка. Для этого следует по очереди нажимать и сбрасывать газ. Авто войдет в амплитуду и выйдет из сугроба.

Источник: www.zr.ru