Сроки действия домашнего и удаленного режимов в Москве продлены до 1 апреля

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18.01.2022, 15:24, Разное
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Более заразный, но менее опасный штамм коронавируса “омикрон” распространяется по Москве. Специалисты заметили, что новый вариант инфекции не привел к резкому росту числа госпитализированных больных. Однако до конца неизвестно, как он влияет на людей пожилого возраста.

Чтобы не подвергать их дополнительному риску, в столице продлен до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 18 января.

Кроме того, до той же даты сохраняется требование к работодателям о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. “Эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях”, – отметил градоначальник.

Тем, кто находится в группе риска, настоятельно рекомендуют оставаться дома. Выходить на улицу следует лишь в некоторых случаях: например, можно сходить в магазин, выгулять домашних животных, вынести мусор, прогуляться или заняться спортом на свежем воздухе. Покинуть жилище следует, если возникла прямая угроза жизни и здоровью.

За последние сутки в Москве было зафиксировано 8 342 случая заражения коронавирусом, скончались от ковида 69 пациентов. Всего несколько недель назад в столице каждый день выявляли в среднем две тысячи случаев.



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