Процент госпитализированных с COVID-19 в Москве снизился на 46%

В стационары Москвы каждый день поступает 750-800 пациентов с ковидом. При росте заболеваемости на 99% количество госпитализаций увеличилось лишь на 8%.

За последние семь дней в столице госпитализировано 5,5 тысячи человек. Неделей ранее – около 5,1 тысячи.

От общего числа заболевших ковидом процент госпитализированных снизился в 1,5 раза – на 46%. За последнюю неделю госпитализировано 12,5% от заразившихся, неделей ранее – 23%.

На фоне стремительного распространения штамма “Омикрон” мэр Москвы Сергей Собянин продлил до первого апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и больных хроническими заболеваниями.

На этот же срок продлевается требование о переводе не менее 30% сотрудников московских предприятий на удаленную работу. Мера помогла снизить плотность людских потоков в общественном транспорте и офисах, отметил Собянин.

Ранее градоначальник не исключил, что столица может столкнуться с более мощной волной коронавируса, чем в предыдущие два года. Он напомнил, что в соседних государствах и больших городах наблюдается взрывной рост заболеваемости штаммом “Омикрон”.

Для борьбы с распространением нового штамма Москва мобилизовала систему здравоохранения. Усиливается контроль за выполнением санитарных требований, разворачивается дополнительный коечный фонд.