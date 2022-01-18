 

Мнение: Удары по объектам энергетики на Ближнем Востоке

18.01.2022, 10:42, Разное
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Все основные атаки на объекты энергетической инфраструктуры (включая танкеры) на Ближнем Востоке с 2017 по 2022-й, включая свежий удар хуситов по Абу-Даби.
Всего на инфографику нанесено 62 удара за 5 лет. Из заметных моментов – отсутствуют удары в районе нефтяного поля Аль-Омар и завода Коноко.
Чаще всего удары наносились по саудовской провинции Джизан – объектам Saudi Aramco, порту Джизана и аэропортам. 2022-й год явно дополнит эту картину.

PS. Хуситы вчера пообещали продолжать долбить эмиратчиков + в сетях появились угрозы со стороны шиитских группировок долбить по Саудовской Аравии.
Эмиратчики в ответ ломают комедию по поводу "актов терроризма", умалчивая, что удары по ним проистекают из факта их участия в оккупации Йемена.
Администрация Байдена осудила удар по Абу-Даби, но конкретных ответов на призывы из Абу-Даби вернуть хуситов в список "террористических группировок" не дала. Очевидно, чтобы не осложнять переговоры с Ираном в Вене по поводу ядерной сделки.

Источник: Colonel Cassad



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