 

Коллапс в службе безопасности Cбербанка: никто не верит, что звонят не мошенники

18.01.2022, 9:31, Разное
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Служба безопасности Сбербанка оказалась близка к расформированию: сотрудникам не удается выполнять служебные обязанности, поскольку клиенты отказываются разговаривать с ними, осыпая оскорблениями или попросту бросая трубку.

Причиной коллизии стал ударный рост мошеннических звонков, когда злоумышленники (как выяснилось, звонящие в основном с территории Украины) представляются сотрудниками банка, а затем выманивают пароли или убеждают перевести деньги на сторонние счета. С учетом того, что “безопасники” достаточно редко пользуются голосовой связью с клиентами, практически всегда верным становится предположение, что звонок – мошеннический.

Специалисты банка порекомендовали задавать человеку, представившемуся сотрудником “Сбера”, контрольный вопрос: “Чей Крым?”. Мошенники, как правило, не в состоянии на него верно ответить.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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