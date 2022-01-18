Скинула 30 кг и выскочила замуж за взрослого мужчину: какой выросла дочь Кончаловского

Мария Михалкова-Кончаловская – единственная дочь известного режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной. За 20 лет совместной жизни знаменитые родители Маши так и не зарегистрировали свои отношения. Однако их дочь в этом деле оказалась более решительной. Уже в 19 лет наследница звездной четы вышла замуж за мужчину, старше ее почти на 10 лет. Сейчас Мария вовсю строит не только личную жизнь, но и карьеру.

Многие поклонники известной пары помнят Машу Михалкову-Кончаловскую малюткой с пухлыми щечками. Наследница знаменитостей находилась под пристальным вниманием общественности с ранних лет. Неудивительно, что с возрастом комплексы вынудили девушку избавиться от ненавистных килограммов. Благо рядом была мама, которая взяла похудение дочери под свой контроль.

Со временем Маше удалось сбросить больше 30 килограммов. Чтобы добиться такого результата, дочь Кончаловского и Толкалиной сократила порции еды и начала заниматься спортом. А теперь девушка может похвастаться не только завидной фигурой, но и успехами в модельной карьере. Постройневшая Мария активно участвует в кастингах, модных показах и съемках. А в прошлом году наследница звезд даже попала на страницы журнала Vogue.

Помимо модельной карьеры, дочь знаменитой четы успевает учиться в художественном вузе и наслаждаться самостоятельной жизнью в статусе жены. Осенью 2020 года 19-летняя девушка вышла замуж за взрослого мужчину – своего 27-летнего возлюбленного Никиту Кузмина. Если прославленная мать полюбила избранника дочери почти сразу, то отцу было непросто смириться с выбором наследницы.

Сейчас Маше Михалковой-Кончаловской 20 лет. Девушка живет отдельно от родни вместе с супругом и зарабатывает самостоятельно. Несмотря на то, что наследница знаменитой пары рано вышла замуж, становиться мамой она не спешит.