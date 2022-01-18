 

Мнение: О путинских присных… Почему у них нихрена не выйдет?

18.01.2022, 3:32, Разное
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Если кто верит, что в теперешнюю российскую «элиту» попадают лишь самые способные,… он прав! Только способности эти весьма специфического свойства. И нет, это не гибкость и небрезгливость языка: как раз таких в России — хоть отбавляй.

Там же важнее другое.

И вот #прекрасная #история, показывающая, что именно.

Осень 2004-го, Киев. Только что закончился второй тур президентских, и киваловский ЦИК объявил победу Виктора Януковича. В центре Киева стоит огромный многотысячный «оранжевый майдан» — Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, все пироги. Кризис, цветная революция, непризнание итогов… переговоры. Дед Кучма, те же Ющенко и Янукович, а также Хавьер Солана и Александр Квасьневский… нужен шестым кто-то от Москвы. #Москва присылает на переговоры Бориса Грызлова, тогда спикера Госдумы. В аэропорту Борисполь его у трапа встречает с распростёртыми кто? Правильно, посол России Виктор Черномырдин. Куда они едут из аэропорта? Правильно, на охоту. Что они там делают? Правильно…

На следующий день переговоры шестерых, где принимается историческое решение о третьем туре. Российский представитель Борис Грызлов сидит весь зелёный и молчит. Единственное, что он сказал в ключевой момент — когда многомудрый Леонид Кучма спросил его о позиции России по поводу соглашения, он с трудом выдавил из себя «да» — и сразу же удалился… в сортир. Потому что Виктора Степановича, пока он был жив, никто никогда не мог перепить. Даже Кучма, что уж там Грызлову!

Зато лично предан и вообще. Притом что личная преданность подразумевает и регулярные возлияния. Почему? Да потому что — как сказал мне в своё время отставной генерал ещё советского КГБ — «только пьяный человек говорит искренне». Или, как гласит народная русская мудрость, что у трезвого на уме, у пьяного на языке.

Понятно ведь теперь, как доказывали свою преданность «особо приближённые»?

А почему у них нихрена не выйдет, тоже ведь понятно?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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