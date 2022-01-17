Девушка моментально разрушила отношения с парнем, когда вышла в туалет во время свидания

Девушка, которая ведет свой блог в Тик Ток, рассказала историю о том, как вполне удачное свидание моментально поменяло настроение после того, как она решила посетить дамскую комнату.

Блогерша познакомилась с Джошем в интернете. Они долго общались онлайн, а после решили встретиться в реале. Девушке молодой человек понравился сразу. У них были общие темы для разговоров, идентичные взгляды на жизни, и потенциал у встречи определенно был.

«Мы встретились, гуляли около 7 часов, а вечером решили перекусить. К слову, столик был забронирован заранее. Мы вкусно поели, опять пошли гулять, я купила себя мороженное. Далее мы решили пойти еще в кафе, так как очень не хотели прощаться. После столь прекрасного вечера Джош сказал, что хотел бы встретиться еще раз».

После сведения мужчина перестал писать блогерше, но а потом он объявился, попросил прощения за отсутствие ответов и объяснился.

«Я обратил внимание на то, как ты пошла в дамскую комнату, и это случилось перед тем, как принесли счет. Ты тоже принимала участие в ужине, и я считаю, что дешево так поступать. Я подумал, что ты меня не уважаешь, и тебе плевать на меня» – рассказал парень.

Девушка при этом пояснила, что не знала, что уже вскоре к столику поднесут счет. Также Джош сказал, что ищет спутницу, которая зарабатывает и способна оплатить свой ужин сама.