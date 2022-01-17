Минтруд России объявил о росте декретных пособий в 2022 году

Минтруд рассказал о намерении увеличить выплачиваемые пособия по беременности и родам. Рост связан с повышением минимального размера оплаты труда.

Начиная с текущего года, сумма минимального пособия по беременности и родам будет составлять 63392 рубля. Она будет выплачена в течение 140 дней, если роды проходили без осложнений. Если же роды прошли с осложнениями, то начисление будет в течение 156 дней, а его размер возрастет до 71238 рублей.

Максимальным пособием, которое сможет получить мама за рождение ребенка, является сумма, составляющая 360164 рубля и будет начислена в течение 140 дней, если в ходе родов не было никаких осложнений. В противном случае, данная выплата может возрасти до 401325 рублей.

Если же речь идет о многодетной беременности, то пособие будет начислено в течение 194 дней, в то время как его минимальная сумма может составить 88592 рублей, а максимальная – 499084 рубля.

Следует отметить, теперь пособие можно получить в беззаявительном порядке, а основанием для его начисления будет служить электронный больничный. Также в Минтруде объявили о возможном повышении выплат с 1 февраля текущего года. В этот список вошли материнский капитал, выплаты ветеранам и пострадавшим в от радиоактивного воздействия, причиной которому авария на Чернобыльской АЭС.

Источник: glasnarod.ru