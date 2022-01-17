Синоптик предупредил о неприятном погодном сюрпризе на Крещение

Погода преподнесет жителям столичного региона России неприятный сюрприз на Крещение. Об этом граждан предупредил ведущий специалист центра погоды “Фобос” Александр Синенков.

По словам Синенкова, в Крещенскую ночь с 18 на 19 января не ожидается традиционных “трескучих” морозов – в Москве температура воздуха составит около -11 градусов Цельсия, а в Московской области – от девяти до 14 градусов ниже нуля. Однако она будет ощущаться холоднее из-за ветра: ночью и утром потоки воздуха разгонятся до 4-9 метров в секунду. В связи с этим синоптик рекомендовал любителям праздничных купаний трезво оценивать свои силы, сообщает “Радио 1”.