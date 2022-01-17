Скандалы: Четыре женщины генерала Кобана

Как живёт командующий радиотехническими войсками КВС, обвиняемый в коррупции

По ходатайству военного управления Следственного комитета 235-й гарнизонный военный суд продлил арест начальнику радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-майору Андрею Кобану, обвиняемому в коррупции. Высокопоставленный военный был задержан в ноябре 2021 года, однако об этом стало известно только сейчас. Генералу инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

— По решению 235-го гарнизонного военного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — зачитал ходатайство следователь ГВСУ СК РФ Виталий Дмитриев и попросил суд продлить срок содержания под стражей до 20 апреля.

В ходе заседания суда Андрей Кобан заявил, что после обвинения в коррупции его сняли с занимаемой должности.

— Насколько мне известно, я снят с должности и выведен за штат. Кроме того, следователь в устной форме мне сообщил, что есть приказ заместителя главы Минобороны Николая Панкова о моём увольнении из вооружённых сил, — сообщил обвиняемый.

Также Кобан заявил, что не признаёт себя виновным. По словам представителя Главной военной прокуратуры Андрея Зенькова, дело Кобана только началось и в нём могут появиться новые эпизоды.

Институтские интриги

По версии следствия, Андрей Кобан получил взятку от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники (ННИИРТ). Как выяснил Лайф, с 2011-го по ноябрь 2021-го предприятие возглавлял Григорий Егорочкин. С 24 ноября генеральным директором является Валерий Тюлин.

По словам источника Лайфа в ВКС России, на своей должности Кобан мог лоббировать принятие на вооружение комплексов радиоэлектронной борьбы. Якобы генерал за взятку пообещал провести технику через государственные испытания, подписать со своей стороны все необходимые акты.

Речь может идти о разработанном и произведённом ННИИРТ боевом комплексе РЛС 59Н6-ТЕ. Установка измеряет дальность, азимут и высоту воздушного объекта и может обнаруживать объекты, летящие со скоростью до восьми тысяч километров в час на дальности до 450 километров и высоте до 200 км. Станция считается уникальной разработкой российского ВПК — она невосприимчива к противодействию противника, может не только пеленговать воздушные цели, но и работать в условиях постановки активных шумовых помех. Одновременно она может сопровождать до тысячи объектов, распознавая восемь различных классов целей.

Пару лет назад в военной среде ходили слухи, что после того как разработанный институтом комплекс попал в войска, там во время учений выяснилось: его характеристики могли не устроить военных. А в ноябре 2021 года был уволен Григорий Егорочкин.

До прихода в институт Егорочкин работал в Москве начальником управления финансов, экономики, учётной политики и внутреннего аудита Федерального агентства по государственным резервам, а позже заместителем генерального директора ОАО «Нижегородский машиностроительный завод».

В 2018-м он стал фигурантом дела о возврате сберегательных сертификатов, которые гендиректор ННИИРТ взял на хранение у некой гражданки Т.Н. Ворониной и решил не отдавать. Нижегородский районный суд встал на сторону истца и обязал Егорочкина вернуть сертификаты.

Как живёт генерал

Андрей Кобан занимал должность начальника радиотехнических войск ВКС РФ с 2013 года. Генералу 50 лет, родился в селе Воздвиженка Целиноградской области Казахской ССР (город Целиноград сейчас носит название Нур-Султан). Судя по архивным данным, будущий управленец учился в Красноярском высшем командном училище радиоэлектроники ПВО, там же в возрасте 22 лет он получил паспорт.

Позже Кобан уехал служить в Хабаровск, где жил с семьёй на территории одной из воинских частей, расположенной практически в центре города, — на улице Ленина. В тот период на нём числились две старенькие Toyota: Vista и Camry — обе начала 90-х годов выпуска.

МоскваЯндекс.Карты — транспорт, навигация, поиск мест

По данным Лайфа, семья генерала Кобана регистрировалась в мкр «Заря» города Балашихи.

Формально семья генерала живёт достаточно скромно. В начале десятых Кобан прибыл в столицу, где зарегистрировался в Балашихе, в микрорайоне «Заря» — бывшем закрытом военном городке в панельной многоэтажке. В собственности семьи находится один автомобиль — девятилетний паркетник KIA Sorento, которым помимо самого Кобана пользуется его супруга Елена Чугрей.

У военного три дочери: старшая — 27-летняя Анастасия — окончила Бауманку и работает в Научно-исследовательском институте дальней радиосвязи. Девушка живёт в скромной панельной высотке на Варшавке. Младшая — 15-летняя Соня — ещё учится в школе.

Средняя дочь — 19-летняя Екатерина — студентка Финансового университета при Правительстве РФ, похоже, строит карьеру модели. Кстати, недавно на своей странице в «Инстаграме» девушка выложила любопытное видео. Возможно, снятое в её доме. В кадре — большая по площади комната с паркетом, у стены горящий камин с дымоходом, в углу — полутораметровая ель. Вряд ли это дом в балашихинском микрорайоне «Заря».

Глава семейства — Андрей Кобан — положительно характеризуется по службе, имеет государственные награды. Однако, как подчеркнул следователь, причастность генерала к взятке подтверждается показаниями свидетелей, а также данными оперативно-разыскных мероприятий, которые проводились с участием сотрудников ФСБ. Известно, что суд уже наложил обеспечительный арест на имущество военного.

Евгений Кузнецов, Егор Пережогин, Сергей Андреев