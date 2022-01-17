Даже сатану подключили

Как пряником, кнутом и «магией» контроль над демократическими муниципалитетами Москвы был возвращен правящей партии.

В сентябре 2017 года созданная Дмитрием Гудковым коалиция «Объединенные демократы» и кандидаты от оппозиционных партий одержали победу над «Единой Россией» в 29 округах Москвы из 125, в 6 из которых партия власти уступила все мандаты. Большинство из этих районов находятся в центре столицы.

Сразу после выборов, осенью 2017 года, была развернута кампания по расширению представительства правящей партии на местах. В ход шли как силовые методы, так и прямой подкуп депутатов. В результате почти треть независимых советов вернули статус подконтрольных.

За четыре года только половина из 29 изначально демократических советов Москвы смогли сохранить свою команду. В остальных 15 районах часть независимых мундепов стали «гибридными», то есть голосуют солидарно с единороссами и поддерживают управу.

КАК МЫ СЧИТАЛИ:КАК МЫ ОПРЕДЕЛЯЛИ «ГИБРИДНОСТЬ»:

Удовлетворительная оценка отчета главы управы в том случае, если большинство мундепов от оппозиции считают ее работу неудовлетворительной.





По вопросам распределения средств на благоустройство депутат голосует солидарно с депутатами от «Единой России» при условии, что большинство независимых депутатов голосуют против.





В некоторых случаях дополнительным признаком «гибридности» являлось голосование за кандидата от «Единой России» на выборах председателя совета, а также систематическое игнорирование заседаний, на которых от голоса депутата зависело решение совета.

Поскольку в единообразном машиночитаемом или в любом другом формате данные о голосовании муниципальных депутатов отсутствуют (в отличие, например, от данных по голосованию депутатов Госдумы), мы вынуждены были делать выводы на основе устных свидетельств. Это не очень надежный источник, и чтобы исключить, что нас дезинформировали, мы спросили самих депутатов: а как они голосовали? Тем, кто, со слов их коллег, могли оказаться «гибридными» в смысле данного выше определения (47 человек), мы направили запросы. Нам ответили 10 депутатов из округов Академического, Гагаринского, Измайлово, Кунцево и Пресненского. По итогам изучения ответов мы исключили Академический и Гагаринский из списка «гибридных» районов.

«Он кормил меня пирожными»

«Мне позвонил человек, который представился сотрудником силового ведомства, и попросил о встрече» — так начинают свой рассказ трое муниципальных депутатов из разных округов.

«Я не хотела видеться с этим человеком, на что он начал рассказывать о своих связях и предложил встретиться в Госдуме у любого депутата, которого я уважаю. В итоге уговорил меня выпить кофе, — рассказывает мундеп из округа Раменки. — Во время телефонного разговора он пытался заинтересовать меня идеями благоустройства детских площадок, но при встрече стал убеждать в необходимости голосовать в интересах города. Взамен этот гражданин обещал повысить мой имидж муниципального депутата. Предлагал организовать несколько пиар-мероприятий, нагнать туда людей, раздать всем листовки».

(В некоторых случаях, по просьбе самих депутатов — что само по себе показатель, — мы вынуждены не публиковать их фамилии.)

Другому мундепу,

Татьяне Васандани из округа Академический, лицо, представившееся сотрудником ФСБ, предложило за плату стать седьмым, недостающим, голосом при согласовании бюджета.

Независимые депутаты планировали выделить дополнительные деньги на благоустройство территории «Заповедный луг», проект которого подготовили жители района. Но в планы властей не входило поддерживать эту инициативу. Шесть независимых мундепов в итоге встали на сторону управы, но седьмого голоса так и не хватило.

Похожую историю нам рассказала Елена Селькова из Черемушек: «Мы пошли в кафе, где он поил меня чаем, кормил пирожными, расспрашивал о взглядах и работе в совете депутатов. Под конец поинтересовался, готова ли я за плату поддержать своего коллегу от «Единой России» на пост главы округа, я отказалась».

В итоге избрать главу Черемушек так и не получилось: ни у единороссов, ни у оппозиции не хватает восьми необходимых голосов, и район до сих пор возглавляет председатель прошлого созыва, которому даже не хватило голосов, чтобы пройти в нынешний.

В 2020 году в Сеть попала методичка «Мониторинг деятельности оппозиционных лидеров и инициативных групп районов Москвы» с характеристикой каждого независимого мундепа из «демократических» округов. В досье указаны аффилированность депутатов с политическими фигурами, степень договороспособности и рычаги давления. Для большинства это — трудоустройство, помощь в бизнесе или в политике.

Например, в этой методичке сказано, что депутат округа Крылатское Владислава Горшкова якобы заинтересована в устройстве на работу и смещении главного врача 130-й поликлиники.

«Сразу после выборов мне начали поступать предложения о переходе на новую должность. Тогда я работала в детской поликлинике. Сначала условием был мой голос за председателя совета от «Единой России». Потом ставки повысились, и меня попросили стать членом партии, — рассказывает Владислава. — Я систематически отказывалась. Через пару дней после их финальной попытки меня уволили из поликлиники».

Мы направили запрос руководителю Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Ивану Шубину, чтобы осведомиться, знает ли московское правительство о существовании подобной методички и насколько верны предположения мундепов о том, что сотрудники мэрии могут иметь к ней отношение, но ответа не получили.

С предложением перейти на госслужбу столкнулись еще четыре независимых депутата.

В районе Аэропорт, как рассказывает мундеп Анна Щербаченко, ее для беседы пригласил зампрефекта — Гаджимурад Изутдинов. «Сразу после выборов он приглашал каждого на личный разговор, во время которого дипломатично пытался нас чем-то заинтересовать. Мне, например, предложил хорошую работу».

«Новая газета» направила запрос по этому поводу в префектуру Северного округа, нам ответили одной фразой: «Информация… не является действительной».

Фото: EPA

Павел Ярилин, другой депутат из совета Аэропорта, также сказал «Новой газете» о сомнительном предложении. С его слов, другой чиновник управы якобы пытался заинтересовать Ярилина должностью своего заместителя с перспективой в дальнейшем занять его место. Но с одним условием — сдать мандат.

Этот чиновник ныне находится в отставке, поэтому направить ему запрос, чтобы проверить эту информацию, мы не смогли.

В Черемушках (незадолго до потери пяти оппозиционных голосов) одному из депутатов, Елене Сельковой, «человек, близкий к мэрии» предложил, по ее словам, работу в компании-подрядчике администрации Московской области.

Взамен с Елены требовалось прекратить посещать заседания на полгода. Это позволило бы мундепам от «Единой России», которым для большинства не хватало одного голоса, блокировать инициативы оппозиционных коллег.

«Я ради интереса потребовала зарплату в 250 тысяч рублей ежемесячно — мне ее утвердили, но я все равно отказалась», — рассказывает Елена.

Среди мундепов есть и те, которых нельзя купить ни государственными должностями, ни крупными суммами. Заместитель председателя Пресненского района Анатолий Юшин — владелец успешной юридической фирмы. Он избирался в совет от проекта Гудкова и имеет репутацию либерала. Однако, как вспоминают его коллеги, Юшин в какой-то момент начал поддерживать управу.

Рекламные агентства жены и дочери депутата, Валерии и Алисы Юшиных, за 2016–2019 годы получили семь заказов от Мосгордумы на «информационно-аналитическое сопровождение мероприятий» в сумме более 100 млн рублей. В шести из семи аукционах фирмы Юшиных — «АСТ-Реклама» и «Медиа Цифра ИТ» — конкурировали только друг с другом, передавая первенство от мамы к дочке и наоборот.

На запрос редакции Анатолий Юшин ответил, что является муниципальным депутатом, поэтому никакие закупки Мосгордумы не могут создавать конфликт интересов и влиять на исполнение его обязанностей.

В округе Измайлово фирма, принадлежавшая депутату от «Яблока» Фридриху Барацу тоже имела деловой успех. С 2018 года, как предполагается в расследовании независимых депутатов округа, компания «Новые сетевые решения», которую депутат предварительно переписал на своего зятя, будто бы начинает получать подряды на капремонт в округе.

Фридрих Барац в ответе на запрос редакции подтвердил, что в октябре 2017 года продал свою компанию зятю, Дмитрию Шевелеву. С 2018 по 2020 год «Новые сетевые решения», по словам мундепа, регулярно выигрывали тендеры, в том числе и на капремонт, общей суммой — 691 млн рублей.

В 29 советах из депутатов, которых мы опросили, 8 человек признались в прямой попытке подкупа. Остальные депутаты вспоминали «дипломатичные» разговоры, намеки и просьбы сотрудничать от властей управы и города.

«Общественные советники, которые работают на управу, могли позвонить сомневающимся депутатам, пригласить на встречу в управе, организовать для них фуршет на кораблике», — вспоминает глава округа Раменки Максим Гонгальский.

В Молжаниновском районе глава управы, по воспоминаниям председателя совета Андрея Шинкаренко, якобы предлагал мундепам помощь в переизбрании на следующий срок, но за одну услугу — отдать голос в пользу снятия с депутатов округа ряда полномочий.

Мы направили запрос главе управы Александру Хусаиновичу Валитову с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию и получили ответ: «Организация избирательного процесса и оказание каких-либо видов помощи в переизбрании депутатов, согласно постановлению Правительства Москвы № 157… не входит в полномочия управы Молжаниновского района, соответственно в адрес депутатов муниципального округа Молжаниновский от управы подобных предложений не поступало».

Глава управы Пресненского района Александр Михайлов сразу после избрания, по словам депутата Анастасии Ромашкевич, якобы позвонил каждому: «Он просил думать о благоустройстве и жителях, а не о политике».

История повторилась перед выборами председателя совета: Михайлов снова будто бы пригласил к себе мундепов на личный разговор, но с уже якобы более конкретной просьбой: проголосовать за кандидата от «Единой России» на пост главы Пресни.

На запрос редакции Александр Михайлов ответил, что он «не имеет права участвовать в выборах председателя совета и, как следствие, не наделен полномочиями осуществлять контроль над голосованием».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Гусев, муниципальный депутат района Черемушки:

— В Совете депутатов района Черемушки есть разногласия, связанные с внутренними конфликтами, это надо признать. На многих депутатов оказывалось давление, предлагались денежные и неденежные поощрения за «правильное голосование» или сдачу мандата. На мой взгляд, власти Москвы это делали намеренно с целью расколоть оппозицию, которая организационно оказалась во многих районах не готова к большинству, требующему единой выработки решений. Это дает власти рычаг давления — она поочередно взаимодействует с разными оппозиционными группами, чтобы усилить раскол. В ряде районов, где оппозиция выиграла большинство, так и произошло.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Майя Гусева, муниципальный депутат района Черемушки:

Я представила «Новой газете» данные по 22 голосованиям на заседаниях Совета депутатов МО Черемушки за 5 лет, а именно наши голосования по отчетам главы управы, главы Жилищника, главы муниципального образования (представитель Единой России, оставшаяся с прошлого созыва) и по благоустройству. Согласно представленным данным, двойка депутатов, которые называют себя независимыми и обвиняют в гибридности других пяти депутатов, голосовала с такой же частотой вместе с ЕР, что и другие пять депутатов. Это статистика, а не голословные обвинения. Если рассмотреть вопросы по всем политическим обращениям, позициям, высказываниям, то семь депутатов голосовали одинаково: по вопросу о пенсионном возрасте, электронному голосованию, изменению Конституции и недопустимости давления на оппозиционных политиков и др.

Как давят депутатов

В некоторых районах в ход пошли силовые методы. Депутаты сталкиваются с давлением на своем месте работы, с прокуратурой, судами, органами опеки, военкоматами.

12 июля глава Красносельского района Илья Яшин объявил о сложении своих полномочий. Одна из причин — давление прокуратуры на муниципалитет. «С начала года 70 процентов рабочего времени моих сотрудников занимали ответы на запросы прокуратуры, — рассказывает Яшин. — За последний год они вытащили из нашей бухгалтерии буквально все документы. Это парализовало работу муниципалитета». Прокурорские проверки, по словам депутата, — это борьба с конкретным оппозиционером, поэтому он решил отойти в сторону и уступил место главы округа мундепу Елене Котеночкиной.

Илья Яшин. Фото: Влад Докшин / «Новая»

«Два с половиной года я потратила на обжалование незаконных штрафов, — рассказывает депутат из Раменок Эмилия Хохлова, которая работает председателем ТСЖ. — Причиной бесконечных проверок нашего дома были анонимные письма в прокуратуру». Первые жалобы на работу ТСЖ стали поступать после того, как депутат отказалась сотрудничать с управой.

У Владиславы Горшковой из округа Крылатское двое детей. После трех неудачных попыток уговорить мундепа вступить в «Единую Россию» органы опеки получили несколько анонимных писем. «Докладывали, например, что у нас дома живет десять собак, с которыми дети остаются без моего присмотра», — вспоминает Горшкова.

О попытках лишить совет независимых голосов через военкомат «Новой» рассказали два депутата из округов Раменки и Филевский парк.

«В ноябре 2017 года бывший сотрудник администрации района намекнул, что мне нужно отправиться служить, иначе им придется мною заняться», — вспоминает Никита Белов, мундеп из Раменок. Через полгода Никиту призвали, несмотря на медицинские противопоказания и на заявление о выборе альтернативной гражданской службы. Депутату пришлось обжаловать решение призывной комиссии через суд, который отказал Никите в обеих инстанциях.

Другого мундепа, Дениса Прокуронова, из округа Филевский парк решил призвать в армию его коллега, депутат от «Единой России» Дмитрий Прохоров, который занимает пост главы призывной комиссии по району.

Повестку, которая пришла Денису во время постдипломных каникул, ему так же, как и Никите Белову, пришлось обжаловать в судебном порядке.

За время разбирательств эти муниципальные депутаты успели поступить в аспирантуру, где в настоящий момент проходят обучение.

С давлением через работодателя, по словам мундепов из округа Аэропорт, столкнулся их коллега, сотрудник госкомпании «Фонд развития Дальнего Востока» Леонид Балановский. Сам депутат согласился на разговор, но давать комментарии о давлении на работе отказался.

В трех округах — Раменки, Коньково и Куркино — независимым мундепам пришлось защищать свои права через суд.

Наиболее критическая ситуация сложилась в совете Раменок, работа которого блокирована с сентября 2020 года. Глава округа прошлого созыва, единоросс Станислав Дмитриев, несмотря на итоги выборов нового председателя совета, не собирается покидать свой пост. Депутаты Раменок дважды избрали нового главу, однако Дмитриев успешно обжаловал оба решения совета. 30 июня Никольский суд удовлетворил его иск. В решении сказано, что председатель должен был сам созвать заседание по своей отставке.

Власти полностью на стороне Дмитриева: прокуратура требует отменить решение мундепов о выборе нового главы округа, а налоговые органы отказываются его регистрировать. При этом позиция единоросса в суде, по словам депутата Раменок Николая Бобринского, полностью совпадает с позицией департаментов органов исполнительной власти.

Обратная история произошла в Коньково, где в 2019 году пять независимых мундепов отстранили главу округа. Сам глава — Сергей Соколов — связывает «сепаратизм» с отказом утвердить управе бюджет в 300 млн рублей, другие мундепы — якобы с распилом денег на двойной зарплате сотрудникам муниципалитета и госзаказами у друга-подрядчика.

От переизбрания главы лучше независимым депутатам не стало: после снятия Соколова единороссы заручились поддержкой трех независимых депутатов и смогли избрать нового председателя совета — Сергея Малахова, чьи доходы после выборов главы выросли с 600 тысяч до двух млн рублей в год. С 2019 года Малахов владеет сетью вендинговых аппаратов. Голосует солидарно с депутатами от «Единой России».

Попытки в судебном порядке убрать с поста главы оппозиционно настроенного депутата также происходят в совете Куркино. В 2017 году все мандаты достались самовыдвиженцам-оппозиционерам, но вскоре два депутата, по словам главы округа, откололись от команды.

По их инициативе против Ильи Светикова, главы Куркино, прокуратура выписала предписание о сложении полномочий с главы. Формальной причиной стало судебное разбирательство, где он представлял интересы жителей по делу о начислении тарифов на отопление. По закону глава не имеет права представлять в суде интересы третьих лиц. «Я пошел на осознанный риск и выиграл спор. Он касался практически половины населения района», — объясняет Илья Светиков. В 2018 году трое неизвестных избили Светикова. Нападение депутат связывает с защитой жителей в суде.

Фото: РИА Новости

На запрос редакции к двум мундепам — Ларисе Бильдановой и Виталию Федотову — отреагировали не они сами, а советник депутата Мосгордумы (!) от «Справедливой России». Мужчина, который представился, но попросил не публиковать его имя, позвонил якобы по просьбе Бильдановой.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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