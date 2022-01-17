Мнение: Исход зятьев Назарбаева

Мягкая чистка клана Назарбаева продолжается. В отставку засобирался и третий зять Назарбаева. Ранее с постов ушли https://colonelcassad.livejournal.com/7375063.html два других зятя.

В отставку с поста национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" ушел https://atameken.kz/ru/news/46430-obrashenie-timura-kulibaeva-k-chlenam-prezidiuma-npp-rk-atameken олигарх Кулибаев (самый богаый олигарх Казахстана), муж Динары Назарбаевой. Разумеется, еще в конце декабря 2021-го года все эти родственники и зятья Назарбаева конечно же не собирались уходить со своих постов и должностей. Но обстоятельства изменились, крыши Назарбаева у них уже нет (или она не столь значима, как раньше), поэтому череда "уходов по собственному желанию" продолжается. Впрочем, переживать за них совершенно не стоит – уверен, что выведенных из Казахстана средств им хватит надолго. У той же Динары Назарбаевой, например, есть https://www.bfm.ru/news/423133 замок в Швейцарии.

Стоит также отметить, что Кулибаева часто поминали в связи с решением повысить цены на газ, позиционируя одним из виновников "сговора газовиков", которые продавили повышение цен на газ, что формально запустило протестные процессы в Казахстане в начале января 2022-го года.

По версии телеграм-канала «Газ Батюшка», за резким повышением цен на газ напрямую стоят интересы семьи первого президента страны Нурсултана Назарбаева, которой принадлежит контроль за нефтью и газом в Казахстане. Называется фамилия мужа средней дочери «елбасы», члена совета директоров «Газпрома» Тимура Кулибаева и предполагаемого мужа старшей дочери Назарбаева Дариги — Кайрата Шарипбаева.

Рост цен на газ скорее всего произошел из-за того, что компании, которые контролируют Шарипбаев и Кулибаев, продают добываемый в Казахстане газ на Оренбургский газоперерабатывающий завод «Газпрома» в России. Суммы сделок, по разным оценкам, варьируются в районе $750-850 млн. (с) 07.01.2022

По этому делу уже задержано несколько человек, включая заместителя министра энергетики Казахстана.

Можно уверенно говорить о том, что родственники Назарбаева сейчас находятся на этапе "damage control".

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