Почему у них не получилось? – Личное мнение

Буквально перед этими праздниками прочитала удивительную историю, хочу поделиться с вами.

Какие-то чуваки, студенты из трёх стран — Франции, Бельгии и Нидерландов, лет пять назад заморочились и решили проверить, как исполняются списки «Начну новую жизнь с Нового года».



Фото: istockphoto.com

Ну, видели такое на Фейсбуке? Выучу 8 иностранных языков, похудею, брошу курить и пить, выйду замуж?

Так вот ребята, по строгим научным правилам, решили проверить, насколько всё исполняется. Результаты меня удивили.

Набрали в общей сложности больше 300 человек. Скрупулёзно составили реестр планов. Кто тут замуж собрался, кто — похудеть, кто мечтает стать полиглотом — всё записали.

Результаты первого года: никто ничего не осуществил. Результаты второго года — у одной получилось взамуж. Третий год — ни у кого ничего. Четвёртый — один парень таки записался на курсы немецкого, но язык не выучил.

На пятый год решили не продолжать. То ли время обучения в университетах закончилось, то ли просто отчаялись.

То есть, из сотен составивших новогодние списки, исполнилось одно желание у одной — и то, как я подозреваю, по залёту случайно.

Как интерпретировать такие унылые результаты? Думаю, что просто люди ставят себе невыполнимые ими требования.

За всё (взамуж и бросить курить) не скажу. Но на примере похудения легко понять, где порылась собака.

Начнём сначала — чтобы привести свой вес в норму, первым делом следует привести в порядок питание.

Высчитать, сколько ты потребляешь калорий. Сколько тратишь. Ежедневно считать, не переедать. Потом, когда увеличится физнагрузка, снова всё пересчитывать. Съела ли достаточно? Не пережрала ли?

В общем, это всё — большой труд.

На этом этапе, в самом начале, все и ломаются. Лень. Некогда. Список на год — успею ещё. Плачевный результат неизбежен.

Понимая это, я всегда говорила — если ставите цель, то максимально облегчайте свой путь к ней.

Ну хочешь ты похудеть, похудеть грамотно? Прекрасно, но тогда избавь себя от ненужной возни.

Благо, сейчас есть все возможности для такого — привезут не только точно рассчитанную по калориям порцию, но еда ещё будет вкусной, полезной и не нужно стоять у плиты!

Если в списке желаний появился пункт о приведении своего тела в норму, нужно не страдать, а начать питаться нормально.

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Освободившись от подсчёта калорий и готовки, вы не только исполните желание похудеть, но у вас освободится время, чтобы заняться чем-то ещё. Хоть взамуж поискать вариантик, хоть язык иностранный выучить!

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Ну, а у вас исполнилась хоть одна из новогодних целей раньше? Какая?

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