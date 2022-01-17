Украина заявила о причастности России к кибератаке

…на сайты органов госвласти страны. В Кремле отвергли обвинения.

Министерство цифровой трансформации Украины заявило о наличии доказательств причастности РФ к кибератаке на сайты государственных органов страны в ночь на 14 января. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве. […] Последняя кибератака — одно из проявлений гибридной войны РФ против Украины, которая продолжается с 2014 года», — утверждается в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что в Украине ночью с 13 на 14 января хакеры взломали сразу несколько сайтов правительства. Например, не работали сайты Минагрополитики, Минобрнауки, МИД и МЧС.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью CNN, как передает издание The Hill, заявил, что в Кремле считают бездоказательными обвинения в причастности РФ к кибератакам.

«Мы почти что привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде в их стране», — пояснил он.

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