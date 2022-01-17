 

Новый биочип упрощает изготовление кожи в лаборатории

17.01.2022, 11:24, Разное
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Исследователи из Университета Карлоса III в Мадриде и Мадридского политехнического университета разработали новый биочип, упрощающий процесс производства кожи и других сложных многослойных тканей in vitro.

По словам авторов работы, большинство микрофлюидных устройств, которые также помогают выращивать искусственную кожу, разрабатываются с использованием ультрафиолетовой литографии — дорогой и сложной технологии, требующей узкоспециализированных инструментов и высококвалифицированного персонала. Новая же технология (биочип изготовлен из специальных клейких виниловых листов) напротив, дешевая, доступная для любой лаборатории и универсальная, так как ее конструкция легко подстраивается под задачи. 

Биочип состоит из двух каналов, разделенных пористой мембраной: в нижнем канале моделируется кровоток, а кожа формируется в верхнем канале, который питается культуральной средой, протекающей через нижний канал. При этом все потоки контролируются высокоточными шприцевыми насосами, а процедура выполняется в стерильной среде в помещении для культивирования клеток. 

Эксперты отмечают, что эта исследовательская работа не имеет клинических целей, она в большей степени направлена ​​на замену живых тканей в различных исследованиях. Испытания теперь можно проводить непосредственно на новой микрожидкостной платформе, не используя, например, животных для тестирования косметологических средств. 

В целом эта технология может быть использована для разработки новых лекарств и стать более дешевой альтернативой испытаниям на животных в токсикологических исследованиях и клинических испытаниях. Надо учитывать, что директивы ЕС фактически запрещают производство косметических продуктов, которые были протестированы на животных, и поощряют замену живых тканей на искусственные аналоги в различных исследованиях. 

«Хотя биочип не может быть непосредственно применен в лечении человека, он позволит проводить исследования на персонализированных моделях кожи. Предполагается, что врачи, используя клетки пациента, создадут модель его кожи в новом микрофлюидном устройстве. И смогут оценить реакцию конкретного человека на лечение или лекарство», — уточняют исследователи.



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