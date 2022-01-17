Мнение: Почему не арестовали Порошенко?

Ровно год назад, 17 января 2021 года Алексей Навальный летел из Берлина в Москву. За несколько минут до посадки самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находился «никому не нужный блогер», резко сменил траекторию, полтора часа покружился над западной частью Москвы, уходил в сторону Калуги, потом окончательно взял курс на север и приземлился в Шереметьево. В Шереметьво Навального и задержали. И с того дня прошел ровно год.

Сегодня, в годовщину ареста Навального, в Киев вернулся экс-президент Украины Петр Порошенко.

Ожидалось, что сразу по прилету Порошенко будет арестован в рамках уголовного дела, по которому Порошенко обвиняется в госизмене. Но экс-президента Украины не арестовали. Прямо в аэропорту прошел импровизированный митинг сторонников Порошенко.

Почему не арестовали Поршенко? Потому что в Киеве вспомнили, что 17 января – годовщина ареста Навального и решили отложить водворение Порошенко в тюремную камеру, что бы на Западе арест Порошенко не воспринимался аналогичным аресту Навального? Или потому что встречающих Порошенко оказалось очень много, настолько много, что арест экс-президента мог спровоцировать новую бузу на Украине?

Фотографии отсюда и отсюда

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