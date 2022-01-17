На вдову Александра Градского напали и похитили 100 миллионов рублей

В минувшие выходные вдова музыканта и композитора, наставника шоу “Голос” Александра Градского Марина Коташенко стала жертвой грабителей. Как сообщает ряд СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов, в воскресенье, 16 января, днем 41-летняя вдова Градского выехала на личном автомобиле из загородного дома по Наро-Фоминскому шоссе. Через некоторое время в ее автомобиль врезалась другая машина Volkswagen Jetta. Коташенко вышла из своего автомобиля, чтобы посмотреть на последствия небольшой, как потом выяснилось, подстроенного ДТП, и в этот момент трое мужчин вышли из второго авто и, угрожая женщине оружием, напали на нее. Они силой заставили ее сесть за руль и вернуться домой. Там, как говорится в заявлении Марины, злоумышленники похитили крупную сумму денег – примерно 100 миллионов рублей.

Александр Градский с женой Мариной

Заявление о нападении и ограблении Марина Коташенко написала спустя семь часов после инцидента. В прокуратуре Московской области заведено уголовное дело по факту разбойного нападения, сотрудники полиции проводят расследование. Сын Александра Градского Даниил узнал о случившемся из прессы:

Я сам в шоке от того, что вы говорите, я это только что услышал от вас. Я могу сказать только то. Что это все ужасно, надеюсь, все здоровы, — цитирует Даниила “Рен-ТВ”.

Напомним, что Марина Коташенко – последняя, четвертая жена Александр Градского, который ушел из жизни 28 ноября 2021 года. Причиной стал инфаркт головного мозга, вызванный сильным инсультом. Александр и Марина оформили свои отношения незадолго до смерти композитора, хотя прожили вместе более 18 лет. В этих отношениях у Градского родилось двое сыновей Александр и Иван. Двоих старших детей – сына Даниила и дочь Марию – Градскому родила третья жена Ольга Фартышева.