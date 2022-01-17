Храп во время беременности связали с повышенным риском предиабета



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В своей научной работе специалисты из Университета Брауна отметили, что гестационный диабет обычно диагностируют во втором или третьем триместре беременности. Инсулинорезистентность, при которой снижается влияние инсулина на регулирование уровня глюкозы, можно выявить еще на первом триместре или даже до зачатия. Это состояние может быть напрямую связано с обструктивным апноэ во сне.

Синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС) является клиническим нарушением, которое характеризуется частыми остановками дыхания у спящего человека, и сопровождается сильным храпом. Эти перерывы перекрывают поступление кислорода в организм и блокируют своевременное удаление углекислого газа. Чтобы открыть дыхательные пути, мозг вызывает короткое пробуждение, из-за чего качество сна значительно ухудшается.

В исследование участвовали 192 женщины на ранних сроках беременности, у которых были факторы риска обструктивного апноэ — постоянный храп и избыточный вес. Ученые намеренно исключили из исследования женщин, у которых ранее был диагностирован гестационный диабет или они получают лечение от СОАС.

Все участницы прошли оценку качества сна в домашних условиях и сдали анализ на индекс инсулинорезистентности HOMA. После корректировки полученных данных ученые выявили синдром обструктивного апноэ во сне у 61 женщины (32%). У них также был повышен индекс инсулинорезистентности и уровень глюкозы в крови.

Исследователи обратили внимание, что все эти женщины были в среднем старше других участниц, имели высокий индекс массы тела и были беременны второй или третий раз. Однако они упомянули, что нарушение метаболизма глюкозы в некоторых случаях встречается у женщин, которые не имеют этих факторов риска. Именно поэтому всем будущим матерям необходимо контролировать показатели глюкозы и инсулина и обращать внимание на качество сна.

«В идеале скрининг на обструктивное апноэ во сне должен проводиться до зачатия. Врачам следует обращать внимание на такие признаки, как повышенный ИМТ, сильный храп, дневная сонливость. Это позволит вовремя диагностировать нарушения сна и назначить лечение. Терапия на более поздних сроках беременности, к сожалению, будет менее эффективна для снижения риска инсулинорезистентности и диабета», — сообщили ученые.

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