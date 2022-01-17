Тайны Пентагона

Пять углов

Идея о строительстве Пентагона появилась у правительства США в 1940 году. Американцы планировали возвести здание, в котором могли бы разместиться сразу все сотрудники Министерства обороны США, до того разбросанные по всему округу Колумбия. Правда, некоторые политики сомневались в целесообразности этой постройки — в разгар Второй мировой Пентагон стал бы идеальной целью для бомбардировок.

Пятиугольную форму Пентагона подсказал план местности. Когда строители подыскивали площадку для возведения штаб-квартиры, они обнаружили место в штате Виргиния, неподалеку от Вашингтона, где сходились пять дорог под углом 108 градусов.

Идея постройки Пентагона появилась в 1940 году

Здание идеально вписывалось в транспортную инфраструктуру, но вскоре правительство решило, что на этом месте Пентагон будет закрывать вид на Вашингтон, так что постройку перенесли, но проект оставили тот же. Работы над Пентагоном начались в 1941 году и продлились почти два года. Пять фасадов здания выходят на торговые ряды, реку, собственную станцию метро, парковку и отдельную вертолётную площадку. Торговая галерея находится с северной стороны здания и выходит к длинному залу, где обычно проводятся церемонии.

Самое эргономичное здание мира

По официальным данным, здание Пентагона имеет пять надземных этажей, и ещё два этажа скрываются под землёй. Каждый этаж состоит из пяти своеобразных колец в форме пятиугольников и из 11-ти сообщающихся коридоров. Благодаря особой планировке из одной точки здания можно попасть в любую другую за семь минут. В сумме длина всех коридоров составляет 28 километров. Пентагон занимает 14-ую строчку в списке самых больших по площади сооружений мира. Площадь лишь пяти верхних этажей составляет более 600 тысяч квадратных метров.

Во внутреннем дворе Пентагона находится небольшое кафе под названием «Ground Zero». Своё имя оно получило во времена холодной войны из-за расхожей шутки: поговаривали, будто военное руководство Советского Союза приняло это кафе за вход в подземный бункер и направило на него свои ракеты.

Здание имеет 5 наземных этажей и 2 подземных

В 1942 году в здании Пентагона построили в два раза больше туалетов, чем нужно — отдельно для белых и отдельно для черных. Но таблички на двери так и не повесили: Франклин Рузвельт в последний момент запретил.

21 октября 1967 года состоялась масштабная акция протеста против Вьетнамской войны под названием «Поход на Пентагон». По разным данным, в ней приняли участие более ста тысяч человек. Сперва демонстранты провели митинг у мемориала Линкольна, а затем двинулись в сторону штаб-квартиры Министерства обороны. Протестующих встретили полицейские и представители национальной гвардии. Некоторым демонстрантам даже удалось пробраться в само здание Пентагона.

Трагедия 11 сентября

Трагической страницей в истории не только США, но и Пентагона в частности стало 11 сентября 2001 года. В 9:37 по местному времени самолет Боинг 757−200 врезался в левое крыло Пентагона, где располагался штаб Военно-морских сил. Загорелся огонь, и здание обрушилось. Жертвами теракта стали 125 работников Пентагона и еще 64 пассажира авиалайнера.

Вскоре после событий 11 сентября на холме с видом на штаб-квартиру был установлен импровизированный мемориал в память погибших. Уже через месяц после катастрофы 25 тысяч человек приняли участие в поминальной службе Пентагона. Президент Джордж Буш выступил с речью, в которой сказал, что «раны этого здания не будут забыты», но оно всё-таки будет отремонтировано. В сентябре 2002 года на том месте, куда врезался Боинг, были открыты мемориал «Героям Америки» и часовня. 11 сентября 2008 года был открыт «Мемориал Пентагона».