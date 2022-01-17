Хирургия древних: Перуанский череп с металлом, имплантированный хирургическим путем после возвращения с битвы

Уникальный человеческий череп из Перу, возрастом около 2 тысяч лет, показывает результат поразительной операции, когда в попытке залечить рану, кости вытянутого черепа были скреплены куском металла. И пациент выжил после этой операции.

В настоящее время этот череп находится в музее костей “SKELETONS: Museum of Osteolog” в Оклахоме, США. Предполагается, что череп принадлежал перуанскому воину, который заполучил в бою серьезную травму головы, возможно от удара дубинки. Подобная травма черепа может привести либо к инвалидности, либо, при осложнении, к смерти.

Согласно оценке экспертов, солдат благополучно перенес эту операцию, но сколько он прожил после нее, страдал ли от каких-либо побочных эффектов, и от чего скончался, не указывается.

Представитель музея рассказал журналистам, что им до сих пор не известно, какой это металл.

До 2020 года о существовании этого уникального артефакта широкая общественность ничего не знала. Лишь случайно кто-то рассказал об этом черепе, после чего кураторы музея решили выставить его для публичного обозрения.

– Это перуанский удлиненный череп с металлом, хирургически имплантированным после возвращения человека из битвы, возраст которого оценивается примерно в 2 тысячи лет. Это одна из самых интересных и старых вещей в нашей коллекции. У нас нет подробной информации об этой вещи, но мы знаем, что человек пережил процедуру. Судя по сломанной кости вокруг места ремонта, вы можете видеть, что она имеет следы сращения. То есть это была успешная операция, – рассказал представитель музея.

По словам антрополога Джона Верано из Университета Тулана, переломы черепа были обычными травмами в бою в ту эпоху из-за того, что оружие представляло собой в основном камни для пращи и дубинки, и именно поэтому перуанские хирурги стали экспертами в лечении травм черепа.

Согласно интервью Верано National Geographic, при трепанации перуанский хирург брал очень простой инструмент и виртуозно проделывал дыру в черепе живого человека без нормальной анестезии или стерилизации.

– Они рано узнали, что такое лечение может спасти жизнь. У нас есть неопровержимые доказательства того, что трепанации в древнем Перу проводилась не для какого-нибудь “улучшения сознания” и не в качестве чисто ритуального действия, а были связаны с лечением пациентов с тяжелой травмой головы, особенно с переломом черепа, – сказал Верано.

Что касается необычной вытянутой формы черепа, то было проведено несколько исследований перуанских удлиненных черепов и предполагается, что искусственно удлиненные головы скорее всего были признаком престижа и высокого положения в обществе.

Обычно удлинение проводили в раннем младенчестве, обматывая голову ребенка плотной тканью или стягивая ее между двумя деревянными дощечками.

Удлиненные черепа археологи находят не только в Перу, но и во многих других странах, в том числе в Европе и в частности, на территории России. Похоже, что тысячелетия назад это была широко распространенная практика по всему миру.

Есть теории, что вытягивая черепа, люди пытались походить на Богов и/или выделиться как высший класс среди “черни”. Альтернативные теории предполагают, что в древности человечество встречалось с инопланетянами, у которых были вытянутые головы, и после люди пытались подражать им.

Отметим, намеренная деформация головы, широко практикуемая во времена прибытия сюда испанцев, попала под запрет в 1752 году. Основной целью деформации служило установление различий и характеристик среди различных племён и народов, в основном среди знати.