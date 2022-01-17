Знакомый Ванги вспомнил страшное предсказание провидицы

Как гласит прогноз, до леденящих душу событий, описанных лично знакомым с ясновидящей мужчиной, остается чуть меньше месяца.

Известная на весь мир болгарская предсказательница Ванга, к которой приезжали люди с разных уголков планеты, за свою жизнь успела составить немало прогнозов о судьбе человечества. Предсказания провидицы неоднократно сбывались, поэтому всплывающие по сей день слова слепой прорицательницы все еще будоражат умы многих.

Не так давно на программу «На самом деле» пришел один из посетителей знаменитой ясновидящей. Винодел Борис Кючуков, который познакомился с Вангой в 1993 году, до сих пор хранит в голове воспоминания о встрече с толковательницей. В эфире телепередачи он рассказал о словах болгарской предсказательницы относительно собственной судьбы и раскрыл зловещий прогноз Ванги о глобальных потрясений будущего.

По словам Кючукова, провидица предсказала ему открытие винодельни, когда сам он даже не думал в этом направлении. Однако «реки винограда» действительно потекли спустя некоторое время после посещения Ванги.

Что касается пугающего пророчества для мира, сроки его воплощения в жизнь подойдут совсем скоро. До страшных событий, по прогнозам провидицы, остается меньше месяца — нечто якобы должно произойти 2 февраля 2022 года. Непростое время будет связано с поведением Китая, подчеркнул винодел.

– Прольется огненный дождь. Дракон извергнет пламя, и потекут огненные слезы. Ему покажут зубы. Другие страны будут пугать, но дракон гордо покажет клыки, и все будут жалеть, что на него наехали, — вспомнил Кючуков слова Ванги.

Современники по сей день пытаются истолковать не только слова Ванги, но и других оракулов прошлого. Судя по расшифрованным прогнозам французского провидца Мишеля Нострадамуса, в 2022 году человечество может столкнуться с серьезными потрясениями. Год Водяного Тигра якобы должен испытать людей на прочность. Масштабные катастрофы произойдут из-за климатических изменений.