Внеземная цивилизация ответственна за возникновение жизни на Земле 3,8 млрд лет назад

Могут ли существовать планеты, на которых существовали развитые внеземные цивилизации?

Уже несколько лет существует вопрос, который мучает умы многих людей. Может ли существовать внеземная цивилизация, гораздо более развитая, чем наша?

Это связано с тем, что многие ученые задаются вопросом, существуют ли во Вселенной солнечные системы, возраст которых превышает 10 миллиардов лет. Учитывая, что нашей всего 4 600 000 лет. Фрэнсис Крик, лауреат Нобелевской премии по медицине, которому принадлежит заслуга открытия структуры ДНК, также писал об этом.

Если солнечные системы существуют намного дольше нашей, тогда есть вероятность, что существуют технологически развитые инопланетные цивилизации. Тогда есть вероятность, что существуют технологически развитые инопланетные цивилизации. Следовательно, более развитые, чем мы, на тысячи лет. Возможно, они существовали еще до рождения Земли.

Недавние открытия экзопланет, найденных далеко от нашей Солнечной системы, подтверждают эту теорию.

Планета с развитой инопланетной цивилизацией

Доказательством этого является планета PSR B1620. Это экзопланета, расположенная примерно в 12 400 световых годах от Земли в созвездии Скорпиона. Она носит неофициальные названия “Мафусаил” и “планета Бытия”.

Френсис Крик предложил научному сообществу новую теорию, которую он назвал “инфекционной”. Она включает в себя инопланетную цивилизацию, которая могла дать начало примитивной жизни на Земле.

Очевидно, что в связи с этим возникают вопросы: как она была занесена на Землю? Одна из теорий гласит, что они сделали это с помощью космического корабля, специально разработанного для этой миссии. Таким образом, они смогли занести эти микроорганизмы, ответственные за зарождение жизни.

Вероятно, космическое путешествие осуществлялось с соблюдением всех возможных мер безопасности. Пока корабль не достиг нашей планеты, что и было его целью.

Происхождение земной жизни – космос

Последующие открытия в области генетики показали, что: “Вся жизнь на Земле, от бактерий до человека, произошла от клетки-предка”. Более важный вопрос заключается в том, каково происхождение этой родовой клетки?

Манфред Эйген, нобелевский лауреат по химии, с группой из Общества Макса Планка, Немецкого общества содействия развитию науки, смогли составить последовательность “обратной” РНК, содержащей генетическую информацию ДНК, которая может быть использована в синтезе белка.

По мнению Эйгена, “первичный ген” мог появиться именно в это время. Можно предположить, что если генетическому коду человека более 3,8 миллиардов лет, то он должен иметь внеземное происхождение.

Наше научное сообщество в течение многих лет отказывалось признавать возможность существования внеземной жизни. Однако теперь они рассматривают возможность того, что наша жизнь имеет внеземное происхождение. И внеземная цивилизация ответственна за жизнь на Земле.