 

Кому, когда и на сколько поднимут пенсию в 2022 году

17.01.2022, 6:44, Разное
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В новом году планируется повышение пенсии. Так, размер выплат для неработающих пенсионеров вырастет на восемь с половиной процентов. Такое предложение выдвинул президент России Владимир Путин. К слову, в новом году пенсия будет превышать размер как инфляции, так и индексации.

Первого января 2022 года была проиндексирована пенсия. Теперь страховые выплаты по старости увеличатся на пятьсот рублей. В среднем прибавка в новом году составит полторы тысячи рублей. Газета “Комсомольская правда” с отсылкой на министра труда заявила, что в 2022 году пенсионеры будут получать примерно девятнадцать тысяч рублей ежемесячно.

Многих интересует, когда вступит в силу индексация. Это зависит от того, насколько быстро законопроект будет составлен и принят в правительстве. Однако вряд ли ждать придется долго. Данный проект имеет социальную значимость, а потому может вступить в силу уже через три недели. Таким образом, к февралю пенсионеры смогут получить долгожданную прибавку.

К слову, возможно такое, что прибавку получат не все. Дело в том, что законопроект распространяется именно на неработающих пенсионеров. Также индексация не полагается тем, у кого пенсия ниже прожиточного минимума. Так, если у человека небольшой трудовой стаж, из-за чего у него пенсия ниже минимальной в регионе, то ему уже полагается надбавка от государства.



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